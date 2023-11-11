В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВО

В итоге суд встал на сторону родственницы погибшего участника СВО и признал недостаточным обстоятельство подписания актов об оказанных услугах, поскольку оно не свидетельствовало о том, что услуги были качественными. Дополнительными аргументами в пользу позиции дончанки стало то, что помощь юристов не позволила ей достичь желаемого результата, ради которых и заключался контракт, а информацию о проведенных работах женщина так и не получила.