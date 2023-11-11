В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВО

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Представители управления Роспотребнадзора по Ростовской области рассказали, что помогли гражданке О. с подготовкой иска к ООО «Параграф Защиты», чтобы взыскать деньги за некачественные юридические услуги.
По предварительной информации, гражданка О. обратилась в «Параграф Защиты» из-за проблем с получением выплат, связанных с гибелью участника специальной военной операции.
Клиент и фирма заключили договор на общую сумму 227,3 тысячи рублей, за которые юристы должны были провести правовой анализ ситуации с выплатами, изучить документы, а также представлять интересы О. в суде как по военному, так и социальному вопросам.
Спустя неделю юристы предложили заказчику акты об оказании услуг, которые женщина подписала, поскольку находилась в состоянии стресса и не могла дать оценку произведенным работам.
Позднее О. обратилась к компании с письменной претензией, чтобы те предоставили ей отчет о проделанной работе, копии документов, составленных в интересах заказчика, и ряд других сведений о произведенных работах. Женщина также поставила вопрос о расторжении договора и возврате средств, если ей не предоставят запрошенную информацию.
«Ответ на претензию, как и запрашиваемая информация, ООО „Параграф Защиты“ не были представлены», — сказано в сообщении.
В итоге суд встал на сторону родственницы погибшего участника СВО и признал недостаточным обстоятельство подписания актов об оказанных услугах, поскольку оно не свидетельствовало о том, что услуги были качественными. Дополнительными аргументами в пользу позиции дончанки стало то, что помощь юристов не позволила ей достичь желаемого результата, ради которых и заключался контракт, а информацию о проведенных работах женщина так и не получила.
«Цель договоров достигнута не была, оказанные услуги не призваны обеспечить защиту прав истца, оплаченные денежные средства по договорам являются несоразмерными фактически оказанным услугам», — сказано в сообщении.
В итоге в пользу родственницы военнослужащего постановили взыскать полную стоимость контракта (227,3 тысячи рублей), компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя на сумму 118,65 тысячи рублей.
Ранее в администрации Ростова рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать участники СВО, получившие увечья.