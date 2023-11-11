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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Власти рассказали, сколько человек смогут вместить укрытия в Ростове-на-Дону

Власти рассказали, сколько человек смогут вместить укрытия в Ростове-на-Дону

11 ноября 2023, 06:54
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону провели инвентаризацию и поставили на учет более двух тысяч заглубленных помещений, сообщили в городской администрации.

В многоквартирных домах поставили на учет 2,1 тысячи подобных объектов, которые могут вместить 2,3 миллиона человек. На каждого предусмотрено 0,6 квадратных метра.

Еще 457 помещений есть в соцобъектах, где можно разместить 256 тысяч человек. Ответственность за содержание этих объектов в многоквартирных домах несут управляющие компании.

В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома
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Ранее в перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Укрытия#RostovGazeta#Городская администрация#Многоквартирные дома#Соцобъекты
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