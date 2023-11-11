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Власти Ростова ответили на критику из-за установки бюста генералу Врангелю

Власти Ростова ответили на критику из-за установки бюста генералу Врангелю

11 ноября 2023, 07:36
Фото: Ростов Главный
Власти Ростова ответили на критику из-за установки бюста генералу Врангелю
В Ростове власти города ответили на критику общественности из-за установки бюста Петру Врангелю, комментарий предоставила пресс-служба администрации.

Напомним, во вторник, 7 ноября, на улице Казахской в Ростове открыли памятник белогвардейцу, генералу Петру Врангелю, который проживал в Ростове-на-Дону с 1890 по 1897 годы.

Это вызвало критику общественности, а в пятницу, 10 ноября, из-за этого один из местных жителей провел одиночный пикет с призывом снести новый памятник.

Спустя некоторое время в комментариях у главы администрации Алексея Логвиненко появились сообщения от местных жителей, которые привлекли внимание властей к установке спорного бюста. Ростовчане уточнили, собираются власти и дальше устанавливать памятники противоречивым историческим личностям.

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«Вопрос установки памятника генералу Врангелю в городе Ростове-на-Дону городской межведомственной комиссией по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону не рассматривался», — кратко ответили власти, объяснив, что не имеют отношения к установке бюста.

Между тем, в открытых источниках указано, что барон Врангель участвовал в Русско-японской и Первой мировой войне и выступал за федеративное устройство России, существующее в наши дни. Кроме того, барон из дома Врангелей никогда не сотрудничал с нацистами и скончался задолго до начала Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее стало известно, что за установку бюста противника советской власти выступили донские казаки.

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