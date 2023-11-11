Власти Ростова ответили на критику из-за установки бюста генералу Врангелю

Между тем, в открытых источниках указано, что барон Врангель участвовал в Русско-японской и Первой мировой войне и выступал за федеративное устройство России, существующее в наши дни. Кроме того, барон из дома Врангелей никогда не сотрудничал с нацистами и скончался задолго до начала Великой Отечественной войны.