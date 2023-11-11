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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда

Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда

11 ноября 2023, 07:57
Фото: donland
Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда

Губернатор Голубев заявил о возрождении водных пассажирских перевозок на Дону

В Ростовской области объявили, что первые водные суда начнут перевозить пассажиров в Азов, Константиновск, Семикаракорск и Романовскую, информация об этом появилась на портале донского правительства.

Власти рассказали, что в пятницу, 10 ноября, губернатор Василий Голубев совершил тестовую поездку на судне «Валдай» по реке Дон. Мероприятие провели в рамках проекта по возобновлению водных пассажироперевозок на Дону.

В настоящий момент власти уже приобрели два судна «Валдай», второе из них прибудет в Ростовскую область до конца текущего года.

В Ростовской области возобновят водные пассажирские перевозки
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«В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в перспективе пассажирские суда будут курсировать в направлении Ейска, Керчи и Ялты. Власти региона уверены, что новый вид транспорта будет пользоваться спросом как среди жителей Ростовской области, так и среди туристов.

Кроме того, донские власти поделились планами по покупке судна «Метеор 120», запланированного на 2024 год. Судно способно перевозить 120 пассажиров, его планируют приобрести для запуска маршрута «Ростов — Таганрог — Волгоград». Позднее до 2027 года планируется закупить еще один «Валдай» и три «Метеора», которые позволят запустить регулярные рейсы по акватории Азовского и Черного морей.

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