Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда

«В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в перспективе пассажирские суда будут курсировать в направлении Ейска, Керчи и Ялты. Власти региона уверены, что новый вид транспорта будет пользоваться спросом как среди жителей Ростовской области, так и среди туристов.