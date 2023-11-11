Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Власти рассказали, что в пятницу, 10 ноября, губернатор Василий Голубев совершил тестовую поездку на судне «Валдай» по реке Дон. Мероприятие провели в рамках проекта по возобновлению водных пассажироперевозок на Дону.
В настоящий момент власти уже приобрели два судна «Валдай», второе из них прибудет в Ростовскую область до конца текущего года.
«В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в перспективе пассажирские суда будут курсировать в направлении Ейска, Керчи и Ялты. Власти региона уверены, что новый вид транспорта будет пользоваться спросом как среди жителей Ростовской области, так и среди туристов.
Кроме того, донские власти поделились планами по покупке судна «Метеор 120», запланированного на 2024 год. Судно способно перевозить 120 пассажиров, его планируют приобрести для запуска маршрута «Ростов — Таганрог — Волгоград». Позднее до 2027 года планируется закупить еще один «Валдай» и три «Метеора», которые позволят запустить регулярные рейсы по акватории Азовского и Черного морей.