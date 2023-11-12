Активисты в Ростове пытаются спасти от вырубки рощу рядом со старым аэропортом

Ростовчане напомнили им о предписании прокуратуры о недопущении спиливания деревьев на этой территории. Участок, о котором идет речь, оказался в частной собственности, его обнесли забором. Прокуратура оказалась не согласна с этим решением и высказала протест. Его должны рассмотреть на предстоящем заседании городской Думы. Однако, если рощу сегодня уничтожат, оспаривать решение уже не будет смысла.