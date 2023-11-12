Активисты в Ростове пытаются спасти от вырубки рощу рядом со старым аэропортом

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Жители Ростова сегодня вышли на защиту от незаконной вырубки рощи на улице Зеленой. Она находится недалеко от старого аэропорта и ранее относилась к территории городских лесов. Активисты вызвали на место полицию. Однако рабочие уже успели уничтожить, как минимум, одно дерево.
Ростовчане напомнили им о предписании прокуратуры о недопущении спиливания деревьев на этой территории. Участок, о котором идет речь, оказался в частной собственности, его обнесли забором. Прокуратура оказалась не согласна с этим решением и высказала протест. Его должны рассмотреть на предстоящем заседании городской Думы. Однако, если рощу сегодня уничтожат, оспаривать решение уже не будет смысла.
Активисты собираются написать коллективное обращение в правоохранительные органы, чтобы защитить рощу.
Ранее власти Ростова заявили, что начали проверку из-за самовольной установки забора и возможной вырубки деревьев на улице Зеленой.