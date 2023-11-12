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В Ростове местные жители защищают от незаконной вырубки рощу на улице Зеленой

Активисты в Ростове пытаются спасти от вырубки рощу рядом со старым аэропортом

12 ноября 2023, 11:39
Фото: Страница ВКонтакте депутата Натальи Оськиной
В Ростове местные жители защищают от незаконной вырубки рощу на улице Зеленой
В Ростове местные жители защищают от незаконной вырубки рощу на улице Зеленой, неподалеку от старого аэропорта, рассказала депутат Наталья Оськина.

Жители Ростова сегодня вышли на защиту от незаконной вырубки рощи на улице Зеленой. Она находится недалеко от старого аэропорта и ранее относилась к территории городских лесов. Активисты вызвали на место полицию. Однако рабочие уже успели уничтожить, как минимум, одно дерево.

Ростовчане напомнили им о предписании прокуратуры о недопущении спиливания деревьев на этой территории. Участок, о котором идет речь, оказался в частной собственности, его обнесли забором. Прокуратура оказалась не согласна с этим решением и высказала протест. Его должны рассмотреть на предстоящем заседании городской Думы. Однако, если рощу сегодня уничтожат, оспаривать решение уже не будет смысла.

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Активисты собираются написать коллективное обращение в правоохранительные органы, чтобы защитить рощу.

Ранее власти Ростова заявили, что начали проверку из-за самовольной установки забора и возможной вырубки деревьев на улице Зеленой.

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