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Сергей Павлович

Британец нокаутировал бойца из Ростовской области Павловича через минуту турнира UFC

12 ноября 2023, 13:11
Фото: Telegram-канал Сергея Павловича
Сергей Павлович

Боец Павлович из Ростовской области Павлович ушел в нокаут в начале турнира UFC

Бойца из Ростовской области Сергея Павловича нокаутировал британец Том Аспиналл на второй минуте турнира UFC, сообщают спортивные СМИ.

Боец UFC из поселка Орловский Ростовской области Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом дивизионе. Бой прошел в Нью-Йорке.

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Состязание не продлилось даже до перерыва. Павловича нокаутировали на второй минуте. «Чемпионат» пишет, что российский боец активно атаковал Аспиналла, однако оказался слаб в защите, что и привело к поражению.

Теперь за плечами уроженца Ростовской области два поражения и 17 побед. Для Аспиналла эта победа оказалась 14-й на счету, также у него три поражения.

Напомним, ранее Павлович победил американца Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.

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#Спорт#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Орловский район#RostovGazeta#Орловский#UFC
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