Британец нокаутировал бойца из Ростовской области Павловича через минуту турнира UFC

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Боец UFC из поселка Орловский Ростовской области Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом дивизионе. Бой прошел в Нью-Йорке.
Состязание не продлилось даже до перерыва. Павловича нокаутировали на второй минуте. «Чемпионат» пишет, что российский боец активно атаковал Аспиналла, однако оказался слаб в защите, что и привело к поражению.
Теперь за плечами уроженца Ростовской области два поражения и 17 побед. Для Аспиналла эта победа оказалась 14-й на счету, также у него три поражения.
Напомним, ранее Павлович победил американца Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.