ДТП и дорожные работы: Пробка в 5 км сковала М-4 «Дон» под Шахтами Ростовской области

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Пробка образовалась рядом с Шахтами на трассе М-4 «Дон». Затор тянется от Аютинского до Интернационального.
Водители сообщают, что причиной пробки стали дорожные работы, а также серьезное ДТП недалеко от заправочной станции.
В ГИБДД Ростовской области о происшествии пока не сообщали. Информация о нем уточняется.
Автомобилистам же рекомендуется учитывать дорожную ситуацию, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.