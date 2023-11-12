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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за аварии и дорожных работ

ДТП и дорожные работы: Пробка в 5 км сковала М-4 «Дон» под Шахтами Ростовской области

12 ноября 2023, 17:03
Фото: 1MI
Пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за аварии и дорожных работ

Пробка в 5 км сковала М-4 «Дон» под Шахтами Ростовской области

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за аварии и дорожных работ, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась рядом с Шахтами на трассе М-4 «Дон». Затор тянется от Аютинского до Интернационального.

Водители сообщают, что причиной пробки стали дорожные работы, а также серьезное ДТП недалеко от заправочной станции.

В ГИБДД Ростовской области о происшествии пока не сообщали. Информация о нем уточняется.

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Автомобилистам же рекомендуется учитывать дорожную ситуацию, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.

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