Двое погибли: авто сжало до состояния металлолома в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Сегодня днем ДТП произошло в районе Морозовска Ростовской области. На мокрой дороге 22-летний водитель ВАЗ 21112 не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина врезалась в дерево и превратилась в груду покореженного металла.
В результате жесткой аварии 17-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте. Водитель умер позже в больнице.
Правоохранительные органы занимаются расследованием трагического ДТП.
Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.