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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Парень и девушка погибли в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

Двое погибли: авто сжало до состояния металлолома в ДТП в Ростовской области

12 ноября 2023, 17:04
Фото: ГИБДД Ростовской области
Парень и девушка погибли в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

Парень и девушка погибли в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

22-летний парень и 17-летняя девушка погибли в жестком ДТП на мокрой дороге в Ростовской области, рассказали в ГИБДД региона.

Сегодня днем ДТП произошло в районе Морозовска Ростовской области. На мокрой дороге 22-летний водитель ВАЗ 21112 не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина врезалась в дерево и превратилась в груду покореженного металла.

Место аварииМесто аварии
Место аварии
Фото: ГИБДД Ростовской области

В результате жесткой аварии 17-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте. Водитель умер позже в больнице.

Правоохранительные органы занимаются расследованием трагического ДТП.

Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.

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