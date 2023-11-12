Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Сегодня вечером ДТП произошло на трассе Р-280. Там водитель грузовика DAF в составе полуприцепа сбил 49-летнего пешехода. Тот перебегал трассу в неустановленном месте по ходу движения транспорта.
Травмы, полученные после столкновения с грузовиком, оказались несовместимы с жизнью. Пешеход погиб на месте.
Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.