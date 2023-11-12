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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Пешеход погиб после столкновения с большегрузом на трассе в Ростовской области сегодня вечером

Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской области

12 ноября 2023, 18:03
Фото: 1MI
Пешеход погиб после столкновения с большегрузом на трассе в Ростовской области сегодня вечером
Пешеход погиб после столкновения с большегрузом на трассе в Ростовской области сегодня вечером, рассказали в ГИБДД.

Сегодня вечером ДТП произошло на трассе Р-280. Там водитель грузовика DAF в составе полуприцепа сбил 49-летнего пешехода. Тот перебегал трассу в неустановленном месте по ходу движения транспорта.

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Травмы, полученные после столкновения с грузовиком, оказались несовместимы с жизнью. Пешеход погиб на месте.

Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.

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