Итоги недели: Ростовскую область оставили без Деда Мороза, а жителям пригрозили баном

Чиновники в ответ говорят, что действующие цены на проезд были установлены в ноябре 2021 года. За это время у перевозчиков выросли траты на бензин и запчасти. К тому же необходимо повышать зарплаты водителям, дефицит которых в Ростове составляет 48%. Правда, когда и как будут индексироваться зарплаты, перевозчики и власти умолчали.