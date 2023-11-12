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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Итоги недели: Ростовскую область оставили без Деда Мороза, а жителям пригрозили баном

Итоги недели: Ростовскую область оставили без Деда Мороза, а жителям пригрозили баном

12 ноября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Итоги недели: Ростовскую область оставили без Деда Мороза, а жителям пригрозили баном
В Ростове власти все-таки пошли на увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, тем временем губернатор Василий Голубев пригрозил местным жителям блокировками в своем Telegram-канале, а поезд Деда Мороза решил не останавливаться в донском регионе.

Праздник к нам не приходит

РЖД сообщили, что в ноябре из Великого Устюга по России отправится праздничный поезд Деда Мороза. Он будет колесить по стране до середины января и посетит 85 городов страны.

Однако Ростова-на-Дону и других городов Ростовской области в маршруте Деда Мороза не оказалось. Почему их не включили в список, не уточняется. Ближайший город, который посетит поезд главного зимнего волшебника, это Воронеж.

Известно, что для детей, которые все-таки смогут увидеть поезд Деда Мороза, подготовили подарки и специальную программу, включающую кукольный театр.

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Дорогой общественный транспорт

Власти Ростова, видимо, все-таки пошли на требование АТП и решили повысить цены на проезд в общественном транспорте города. Однако на предложенный перевозчиками тариф в 52 рубля они не согласились.

Вместо этого ориентировочно с 25 ноября за поездку на автобусе наличными придется отдать 39 рублей вместо 32 рублей. При оплате банковской картой потратится 36 рублей вместо 32, транспортная карта позволит сэкономить еще два рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 34 рубля вне зависимости от вида оплаты.

Ростовчане рост цен на проезд раскритиковали, они пишут в социальных сетях, что качество общественного транспорта в городе не улучшается, а потому им не ясна причина, зачем нужно переплачивать.

Чиновники в ответ говорят, что действующие цены на проезд были установлены в ноябре 2021 года. За это время у перевозчиков выросли траты на бензин и запчасти. К тому же необходимо повышать зарплаты водителям, дефицит которых в Ростове составляет 48%. Правда, когда и как будут индексироваться зарплаты, перевозчики и власти умолчали.

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Блокировки у губернатора

В Ростовской области на уходящей неделе снова срабатывала система ПВО. Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале уже традиционно написал, что военные уничтожили военные цели в воздухе, обошлось без пострадавших и ущерба для инфраструктуры.

Посты главы региона о работе ПВО активно комментируют местные жители. Некоторые прикрепляют фото и видео с инверсионными следами в небе над областью.

Голубев пригрозил, что начнет блокировать подписчиков, публикующих фото и видео работы ПВО. Губернатор считает, что эта информация поможет ВСУ координировать свои атаки по территории Ростовской области.

«Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладывайте фото и видео на эту тему! Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи — блокироваться», — пригрозил Голубев.

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