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Естественная убыль населения продолжает расти в Ростовской области

Население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году

12 ноября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Естественная убыль населения продолжает расти в Ростовской области
Естественная убыль населения продолжает расти в Ростовской области, следует из последних данных Росстата.

Росстат предоставил данные о смертности и рождаемости в разных регионах России в сентябре этого года. Из них следует, что в Ростовской области на свет появились 2 649 малышей. Это гораздо меньше, чем за тот же месяц прошлого года, тогда родились 2 936 детей.

В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году
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Число умерших за сентябрь 2023 года едва ли не в два раза превысило число новорожденных и составило 4 050 человек. Стоит отметить, что в прошлом году показатель был еще выше — 4 866 человек.

Таким образом, естественная убыль населения, по последним данным, составляет в Ростовской области 1 401 человек.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Росстат#Естественная убыль населения в Ростовской области#RostovGazeta
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