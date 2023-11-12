Население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Росстат предоставил данные о смертности и рождаемости в разных регионах России в сентябре этого года. Из них следует, что в Ростовской области на свет появились 2 649 малышей. Это гораздо меньше, чем за тот же месяц прошлого года, тогда родились 2 936 детей.
Число умерших за сентябрь 2023 года едва ли не в два раза превысило число новорожденных и составило 4 050 человек. Стоит отметить, что в прошлом году показатель был еще выше — 4 866 человек.
Таким образом, естественная убыль населения, по последним данным, составляет в Ростовской области 1 401 человек.
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