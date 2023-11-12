Население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году

Росстат предоставил данные о смертности и рождаемости в разных регионах России в сентябре этого года. Из них следует, что в Ростовской области на свет появились 2 649 малышей. Это гораздо меньше, чем за тот же месяц прошлого года, тогда родились 2 936 детей.