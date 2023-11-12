«Не тот уровень жизни»: ростовчане предложили запретить аборты в частных клиниках

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Жители Ростова в комментариях на странице главы администрации рассказали ему об отказе частных клиник Курска от абортов. Некоторые ростовчане предложили перенять эту инициативу, мотивируя это низкой рождаемостью.
Однако большинство горожан оказались в ужасе от идеи запрета абортов. Они напомнили, что подобные инициативы ведут к росту числа подпольных случаев прерывания беременности, их зачастую проводят непрофессионалы в домашних условиях, это в свою очередь чревато гибелью женщины.
«Не аборты нужно запрещать, а предупреждать нежелательную беременность, повышать грамотность населения, снижать цены на противозачаточные средства!».
«Не тот уровень жизни, чтобы аборты запрещать. Не каждая семья может позволить себе ребёнка или больше одного ребёнка. В стране политика запретов приводит к катастрофам. Смертность возрастёт, потому что делать будут, но при госзапрете, будут делать подпольно, а это увеличение количества смертности», — заключили ростовчане.
Ранее депутаты предложили платить женщинам в Ростовской области за отказ от аборта.