«Не тот уровень жизни»: ростовчане предложили запретить аборты в частных клиниках

«Не тот уровень жизни, чтобы аборты запрещать. Не каждая семья может позволить себе ребёнка или больше одного ребёнка. В стране политика запретов приводит к катастрофам. Смертность возрастёт, потому что делать будут, но при госзапрете, будут делать подпольно, а это увеличение количества смертности», — заключили ростовчане.