rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Ростовчане предложили главе администрации запретить аборты в частных клиниках

«Не тот уровень жизни»: ростовчане предложили запретить аборты в частных клиниках

12 ноября 2023, 18:07
Фото: 1MI
Ростовчане предложили главе администрации запретить аборты в частных клиниках

Ростовчане предложили главе администрации запретить аборты в частных клиниках

Некоторые жители города предложили властям запретить в частных клиниках Ростова аборты, свои инициативы на самые разные темы горожане продолжают писать в комментариях у главы администрации.

Жители Ростова в комментариях на странице главы администрации рассказали ему об отказе частных клиник Курска от абортов. Некоторые ростовчане предложили перенять эту инициативу, мотивируя это низкой рождаемостью.

Однако большинство горожан оказались в ужасе от идеи запрета абортов. Они напомнили, что подобные инициативы ведут к росту числа подпольных случаев прерывания беременности, их зачастую проводят непрофессионалы в домашних условиях, это в свою очередь чревато гибелью женщины.

«Не аборты нужно запрещать, а предупреждать нежелательную беременность, повышать грамотность населения, снижать цены на противозачаточные средства!».

«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
Узнать подробнее

«Не тот уровень жизни, чтобы аборты запрещать. Не каждая семья может позволить себе ребёнка или больше одного ребёнка. В стране политика запретов приводит к катастрофам. Смертность возрастёт, потому что делать будут, но при госзапрете, будут делать подпольно, а это увеличение количества смертности», — заключили ростовчане.

Ранее депутаты предложили платить женщинам в Ростовской области за отказ от аборта.

Читайте также:
Эксперт Махмудов поддержал идею платить ростовчанкам за отказ от абортаПо QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
#Общество#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Соцсети#Курская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Аборты#Запрет абортов
Подпишитесь
Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области
Сегодня, 10:21
Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:19
Производитель объяснил скачок цен на яйца в Ростовской области
Сегодня, 09:54
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
Сегодня, 09:26
Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Сегодня, 11:34