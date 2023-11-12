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Митрополит Меркурий

Обоюдоострое оружие: ростовский митрополит Меркурий назвал юмор опасным

12 ноября 2023, 08:19
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий

Митрополит Меркурий назвал чувство юмора опасным для ростовчан

Провести грань между юмором, сарказмом и издевательством может быть очень тяжело, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире «Дон 24».

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что чувство юмора может иметь место в жизни верующих людей, так как является признаком интеллектуально развитого человека.

«Хотя, конечно, если глобально говорить о юморе, то это иногда и очень опасная штука духовная. Потому что иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека. Юмор такое обоюдоострое оружие», — говорит Меркурий.

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Также он добавил, что может рассмеяться над анекдотом «тонкого юмора». Для него это аккуратные шутки не «ниже пояса» и при этом не унижающие чужое достоинство.

Ранее Меркурий сравнил исповедь с работой ассенизаторов.

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