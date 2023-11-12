Обоюдоострое оружие: ростовский митрополит Меркурий назвал юмор опасным

«Хотя, конечно, если глобально говорить о юморе, то это иногда и очень опасная штука духовная. Потому что иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека. Юмор такое обоюдоострое оружие», — говорит Меркурий.