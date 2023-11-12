Обоюдоострое оружие: ростовский митрополит Меркурий назвал юмор опасным

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что чувство юмора может иметь место в жизни верующих людей, так как является признаком интеллектуально развитого человека.
«Хотя, конечно, если глобально говорить о юморе, то это иногда и очень опасная штука духовная. Потому что иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека. Юмор такое обоюдоострое оружие», — говорит Меркурий.
Также он добавил, что может рассмеяться над анекдотом «тонкого юмора». Для него это аккуратные шутки не «ниже пояса» и при этом не унижающие чужое достоинство.
Ранее Меркурий сравнил исповедь с работой ассенизаторов.