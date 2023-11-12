Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны

Posted 12 ноября 2023, 14:56
Published 12 ноября 2023, 14:56
Modified 12 ноября 2023, 14:58
Updated 12 ноября 2023, 14:58
На проспекте Ленина в Ростове из-за непогоды огромный тополь упал на проезжую часть. Дерево оборвало линии электропередач. Также пострадало припаркованное рядом авто. К счастью, внутри него никто не находился.
Ликвидировать последствия происшествия уже прибыли спасатели. Движение по проспекту перекрыто в обе стороны. Сейчас затор на проспекте Ленина не больше километра, однако пробка, вероятно, будет только разрастаться. Водителям рекомендуется поискать альтернативные пути движения.
Ранее в ГИБДД предупреждали об опасностях на дорогах сегодня из-за сильного ливня и ветра в Ростове и области.