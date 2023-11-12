Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны

Ликвидировать последствия происшествия уже прибыли спасатели. Движение по проспекту перекрыто в обе стороны. Сейчас затор на проспекте Ленина не больше километра, однако пробка, вероятно, будет только разрастаться. Водителям рекомендуется поискать альтернативные пути движения.