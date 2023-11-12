rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2023, 14:56

Published 12 ноября 2023, 14:56

Modified 12 ноября 2023, 14:58

Updated 12 ноября 2023, 14:58

В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода

Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны

12 ноября 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода

Упавший тополь перекрыл движение на Ленина в Ростове 12 ноября

В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода, сообщают в социальных сетях очевидцы.

На проспекте Ленина в Ростове из-за непогоды огромный тополь упал на проезжую часть. Дерево оборвало линии электропередач. Также пострадало припаркованное рядом авто. К счастью, внутри него никто не находился.

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом
Узнать подробнее

Ликвидировать последствия происшествия уже прибыли спасатели. Движение по проспекту перекрыто в обе стороны. Сейчас затор на проспекте Ленина не больше километра, однако пробка, вероятно, будет только разрастаться. Водителям рекомендуется поискать альтернативные пути движения.

Ранее в ГИБДД предупреждали об опасностях на дорогах сегодня из-за сильного ливня и ветра в Ростове и области.

Читайте также:
«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городеВодителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода в Ростове#Транспорт#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Пробки в Ростове#Ливень в Ростове#Ветер в Ростове#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика