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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода

Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны

12 ноября 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода

Упавший тополь перекрыл движение на Ленина в Ростове 12 ноября

В Ростове дерево упало на проезжую часть на Ленина, перекрыв дорогу и оборвав провода, сообщают в социальных сетях очевидцы.

На проспекте Ленина в Ростове из-за непогоды огромный тополь упал на проезжую часть. Дерево оборвало линии электропередач. Также пострадало припаркованное рядом авто. К счастью, внутри него никто не находился.

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Ликвидировать последствия происшествия уже прибыли спасатели. Движение по проспекту перекрыто в обе стороны. Сейчас затор на проспекте Ленина не больше километра, однако пробка, вероятно, будет только разрастаться. Водителям рекомендуется поискать альтернативные пути движения.

Ранее в ГИБДД предупреждали об опасностях на дорогах сегодня из-за сильного ливня и ветра в Ростове и области.

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