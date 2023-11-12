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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Приступить к строительству нового корпуса ЦГБ в Ростове не могут из-за отсутствия финансирования

Почти 20 млрд: у Ростова не хватило денег на строительство нового корпуса ЦГБ

12 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Приступить к строительству нового корпуса ЦГБ в Ростове не могут из-за отсутствия финансирования

У Ростова не хватило денег на строительство нового корпуса ЦГБ

Приступить к строительству нового корпуса ЦГБ в Ростове не могут из-за отсутствия финансирования, рассказали в администрации города Donnews.

В администрации Ростова заявили, что готовы приступить к строительству нового корпуса ЦГБ. Сделать это мешает отсутствие необходимых финансов. По смете, посчитанной еще в прошлом году, на строительство нового корпуса нужно потратить 19,3 миллиарда рублей. С учетом инфляции этого года, сумма станет еще больше.

В министерстве здравоохранения уточняют, что также не располагают средствами для строительства нового корпуса. Запросить их планируют у федеральных властей.

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Строительство нового корпуса займет не меньше трех лет. Он будет представлять собой здание из восьми этажей. Там разместят сосудистый центр и специализированный стационар. Также благодаря новому корпусу должны увеличиться объемы оказания скорой медицинской помощи.

Ранее в Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты.

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