Почти 20 млрд: у Ростова не хватило денег на строительство нового корпуса ЦГБ

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В администрации Ростова заявили, что готовы приступить к строительству нового корпуса ЦГБ. Сделать это мешает отсутствие необходимых финансов. По смете, посчитанной еще в прошлом году, на строительство нового корпуса нужно потратить 19,3 миллиарда рублей. С учетом инфляции этого года, сумма станет еще больше.
В министерстве здравоохранения уточняют, что также не располагают средствами для строительства нового корпуса. Запросить их планируют у федеральных властей.
Строительство нового корпуса займет не меньше трех лет. Он будет представлять собой здание из восьми этажей. Там разместят сосудистый центр и специализированный стационар. Также благодаря новому корпусу должны увеличиться объемы оказания скорой медицинской помощи.
Ранее в Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты.