Почти 20 млрд: у Ростова не хватило денег на строительство нового корпуса ЦГБ

В администрации Ростова заявили, что готовы приступить к строительству нового корпуса ЦГБ. Сделать это мешает отсутствие необходимых финансов. По смете, посчитанной еще в прошлом году, на строительство нового корпуса нужно потратить 19,3 миллиарда рублей. С учетом инфляции этого года, сумма станет еще больше.