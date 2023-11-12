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Поисковики в Ростовской области нашли останки 10 красноармейцев

Поисковики в Ростовской области нашли осенью останки 10 красноармейцев

12 ноября 2023, 06:38
Фото: 1MI
Поисковики в Ростовской области нашли останки 10 красноармейцев
Останки 10 красноармейцев пропавших без вести были обнаружены в ходе раскопок в Ростовской области, сообщили поисковики «Миус-Фронт».

Осенью экспедиция поисковиков проходила в 10 районах и городах Ростовской области. Они побывали в Ростове, Новочеркасске, Шахтах.

Помимо останков красноармейцев были обнаружены несколько захоронений расстрелянных фашистами партизан и подпольщиков. Были найдены предметы их быта, вооружения и другие предметы той эпохи, которые теперь будут выставлены в музеях.

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Фото: «Миус-Фронт»

Поисковики также рассказали, что по итогам их экспедиции был снят фильм об антифашистском движении в Ростовской области. Его премьера состоится в середине февраля следующего года.

Ранее поисковики обнаружили в Ростове опорный пункт НКВД. Он был задействован в обороне летом 1942 года.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Поисковики#Останки#Красноармейцы
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