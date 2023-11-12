Поисковики в Ростовской области нашли осенью останки 10 красноармейцев

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Осенью экспедиция поисковиков проходила в 10 районах и городах Ростовской области. Они побывали в Ростове, Новочеркасске, Шахтах.
Помимо останков красноармейцев были обнаружены несколько захоронений расстрелянных фашистами партизан и подпольщиков. Были найдены предметы их быта, вооружения и другие предметы той эпохи, которые теперь будут выставлены в музеях.
Поисковики также рассказали, что по итогам их экспедиции был снят фильм об антифашистском движении в Ростовской области. Его премьера состоится в середине февраля следующего года.
Ранее поисковики обнаружили в Ростове опорный пункт НКВД. Он был задействован в обороне летом 1942 года.