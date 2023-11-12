Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку

Не так давно он проезжал по одной из улиц Ростова и увидел, что из окон многоквартирного дома идет дым. При этом у самого пожарного в этот день был выходной. До приезда коллег он распорядился отключить лифт и попросить жильцов покинуть свои квартиры по пожарной лестнице.