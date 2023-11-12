Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Пожарного зовут Дмитрий Матджиев. Он работает во второй пожарной части Ростова помощником начальника караула.
Не так давно он проезжал по одной из улиц Ростова и увидел, что из окон многоквартирного дома идет дым. При этом у самого пожарного в этот день был выходной. До приезда коллег он распорядился отключить лифт и попросить жильцов покинуть свои квартиры по пожарной лестнице.
Приходилось 26-летнему пожарному спасать и животных. Так, из огня были спасены кошки, одна из которых оказалась без сознания. Мужчина не растерялся и сделал животному непрямой массаж сердца. Тем самым он спас кошке жизнь.
Ранее в Ростове произошел пожар в столетнем доме. В тушении пожара принимали участие более 60 человек.