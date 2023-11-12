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Пожарный из Ростова спасал людей по выходным и откачал кошку

Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку

12 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Пожарный из Ростова спасал людей по выходным и откачал кошку

Пожарный из Ростова вынес из огня и реанимировал кошку

Ростовский пожарный в свой выходной организовал эвакуацию дома увидев пожар в одной из квартир, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Пожарного зовут Дмитрий Матджиев. Он работает во второй пожарной части Ростова помощником начальника караула.

Не так давно он проезжал по одной из улиц Ростова и увидел, что из окон многоквартирного дома идет дым. При этом у самого пожарного в этот день был выходной. До приезда коллег он распорядился отключить лифт и попросить жильцов покинуть свои квартиры по пожарной лестнице.

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Приходилось 26-летнему пожарному спасать и животных. Так, из огня были спасены кошки, одна из которых оказалась без сознания. Мужчина не растерялся и сделал животному непрямой массаж сердца. Тем самым он спас кошке жизнь.

Ранее в Ростове произошел пожар в столетнем доме. В тушении пожара принимали участие более 60 человек.

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