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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Производитель объяснил скачок цен на яйца и курятину в Ростовской области

Производитель объяснил скачок цен на яйца в Ростовской области

12 ноября 2023, 09:54
Фото: Midjourney
Производитель объяснил скачок цен на яйца и курятину в Ростовской области

Цены на яйца выросли в Ростовской области из-за высокого спроса в октябре

Высокий спрос, снижение производительности, увеличение цен на ветпрепараты, рост себестоимости и расходы на логистику привели к повышению стоимости яиц в регионе, пишет Dondаy со ссылкой на одного из региональных производителей.

Напомним, по данным Ростовстата, цены на яйца в Ростовской области выросли в октябре на 9,5% и достигли в среднем по региону 94,4 рубля. При этом в Таганроге средняя стоимость десятка яиц подскочила уже до 98 рублей.

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Как сообщили в одном из птицеводческих хозяйств, значительно влияют на цену рост затрат на производство и логистику. Кроме того, сказались снижение производительности и возросший спрос, выросла стоимость и ветпрепаратов.

В среднем по стране, по информации Росстата, цены на яйца выросли в октябре на 13,1%, а с начала года — на 18,7%.

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