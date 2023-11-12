Производитель объяснил скачок цен на яйца в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Напомним, по данным Ростовстата, цены на яйца в Ростовской области выросли в октябре на 9,5% и достигли в среднем по региону 94,4 рубля. При этом в Таганроге средняя стоимость десятка яиц подскочила уже до 98 рублей.
Как сообщили в одном из птицеводческих хозяйств, значительно влияют на цену рост затрат на производство и логистику. Кроме того, сказались снижение производительности и возросший спрос, выросла стоимость и ветпрепаратов.
В среднем по стране, по информации Росстата, цены на яйца выросли в октябре на 13,1%, а с начала года — на 18,7%.