Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Ростовской области погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из села Покровское в Неклиновском районе. Молодой человек числился пропавшим без вести с 17 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Его поисками занимались полиция и волонтеры.
Обстоятельства гибели Кирилла Шевченко не раскрываются. Где именно нашли его тело, также не уточняется.
Напомним, 99 человек пропали в Ростовской области в октябре. Живыми удалось найти 61 человека. Еще троих, к сожалению, нашли погибшими.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт».