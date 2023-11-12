Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области

В Ростовской области погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из села Покровское в Неклиновском районе. Молодой человек числился пропавшим без вести с 17 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Его поисками занимались полиция и волонтеры.