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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Спустя почти три месяца погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из Ростовской области

Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области

12 ноября 2023, 09:25
Фото: Midjourney
Спустя почти три месяца погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из Ростовской области
Спустя почти три месяца погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из Ростовской области, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Ростовской области погибшим найден 19-летний Кирилл Шевченко из села Покровское в Неклиновском районе. Молодой человек числился пропавшим без вести с 17 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Его поисками занимались полиция и волонтеры.

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Обстоятельства гибели Кирилла Шевченко не раскрываются. Где именно нашли его тело, также не уточняется.

Напомним, 99 человек пропали в Ростовской области в октябре. Живыми удалось найти 61 человека. Еще троих, к сожалению, нашли погибшими.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут помочь экипировать поисковиков «Лиза Алерт».

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Неклиновский район#RostovGazeta#Происшествия
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