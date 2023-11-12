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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Ростовской области для местных жителей откроют горячую линию для жалоб на услуги такси и каршеринга

Ростовчанам предложили жаловаться на услуги такси и каршеринга

12 ноября 2023, 14:57
Фото: Midjourney
В Ростовской области для местных жителей откроют горячую линию для жалоб на услуги такси и каршеринга
В Ростовской области для местных жителей откроют горячую линию для жалоб на услуги такси и каршеринга, сообщил Роспотребнадзор.

В Ростовской области с 13 ноября заработает горячая линия по услугам такси и каршеринга. Позвонить оставить свою жалобу можно будет по номеру 8 (863) 282 82 63 до 24 ноября.

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«В телефонном режиме специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг», — объяснили в Роспотребнадзоре региона.

Ранее массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Такси#Транспорт#Роспотребнадзор#Каршеринг#Ростов#RostovGazeta
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