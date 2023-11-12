Ростовчанам предложили жаловаться на услуги такси и каршеринга

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Ростовской области с 13 ноября заработает горячая линия по услугам такси и каршеринга. Позвонить оставить свою жалобу можно будет по номеру 8 (863) 282 82 63 до 24 ноября.
«В телефонном режиме специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг», — объяснили в Роспотребнадзоре региона.
Ранее массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси.