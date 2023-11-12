Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Прокурор Ворошиловского района Ростова Дмитрий Запорожец заявил, что подконтрольный ему муниципалитет является самым криминальным в городе. Обусловлено это сразу несколькими причинами. Во-первых, это один самых густонаселенных районов, там проживает более 200 тысяч человек. Также на территории муниципалитета находится много рынков и торговых комплексов.
«На сегодняшний день на территории района зарегистрированы 2 708 преступлений. И это, действительно, больше, чем у других. К примеру, в Октябрьском — 2 329, а в Советском чуть меньше — 2 100 преступлений», — рассказал Запорожец «КП — Ростов-на-Дону».
Он добавил, что среди самых распространенных преступлений в Ворошиловском районе значатся карманные кражи, кражи из авто, а также распространение наркотиков. Главными же «очагами» преступности являются Щепкинский лес и дворы на улицах Беляева, Королева и Орбитальной.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками.