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Ворошиловский района Ростова лидирует среди других муниципалитетов по числе преступлений

Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону

12 ноября 2023, 10:19
Фото: Midjourney
Ворошиловский района Ростова лидирует среди других муниципалитетов по числе преступлений

Прокурор назвал самый криминальный район Ростова-на-Дону

Ворошиловский района Ростова лидирует среди других муниципалитетов по числе преступлений, заявил прокурор Дмитрий Запорожец.

Прокурор Ворошиловского района Ростова Дмитрий Запорожец заявил, что подконтрольный ему муниципалитет является самым криминальным в городе. Обусловлено это сразу несколькими причинами. Во-первых, это один самых густонаселенных районов, там проживает более 200 тысяч человек. Также на территории муниципалитета находится много рынков и торговых комплексов.

«На сегодняшний день на территории района зарегистрированы 2 708 преступлений. И это, действительно, больше, чем у других. К примеру, в Октябрьском — 2 329, а в Советском чуть меньше — 2 100 преступлений», — рассказал Запорожец «КП — Ростов-на-Дону».

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Он добавил, что среди самых распространенных преступлений в Ворошиловском районе значатся карманные кражи, кражи из авто, а также распространение наркотиков. Главными же «очагами» преступности являются Щепкинский лес и дворы на улицах Беляева, Королева и Орбитальной.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области каждое четвертое преступление мигрантов связано с наркотиками.

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