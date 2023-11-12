Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону

«На сегодняшний день на территории района зарегистрированы 2 708 преступлений. И это, действительно, больше, чем у других. К примеру, в Октябрьском — 2 329, а в Советском чуть меньше — 2 100 преступлений», — рассказал Запорожец «КП — Ростов-на-Дону».