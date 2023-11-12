Сахалинская область сохранила статус лидера по расселению аварийного фонда

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Сахалинской области удалось выполнить за 2 года вместо запланированных пяти. Уже не первый год на островах выполняют следующий этап федеральной задачи.
«Сахалинская область первой в России начала реализовывать новую программу переселения еще с 2021 года. В эту программу включены аварийные дома, признанные таковыми после 1 января 2017 года. За это время расселено более 10 тысяч человек. Прошлую программу, где жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, островному региону удалось реализовать в течение двух лет вместо пяти. В 2019–2020 годах расселено более 4 тысяч человек из аварийного фонда», — пояснил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
В 2023 году из аварийных квартир на Сахалине и Курилах переехали более 2 тысяч человек. До начала 2024 года запланировано расселить еще около 2,5 тысячи островитян. Высокий темп, который набрала Сахалинская область, напрямую связан с объемами нового жилья. Островной регион уже два года подряд вводит по 500 тысяч кв. м. жилого фонда, что больше 1 кв. м. на проживающего в регионе. Для дальнейшей реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2022 году Сахалинская область получила финансовую поддержку от правительства РФ в размере 11 млрд рублей, а в 2023 году — еще 6 млрд рублей.
«Такое перевыполнение стало возможным в том числе благодаря опережающему финансированию, одобренному правительством РФ. У регионов появилась возможность оперативно получить средства, предусмотренные только на следующие годы, что позволило быстрее переселять людей. На сегодня действующую программу, которая предусматривает расселение аварийного жилья, выявленного до 2017 года, завершили 16 субъектов Российской Федерации, и до конца года к ним присоединится еще 34 региона. Остальные субъекты продолжают выполнение программы», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина с 2008 года. Всего за этот период в стране жилищные условия улучшили 1,64 млн человек, были расселены аварийные дома площадью 26,2 млн кв. м. С 2019 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».