Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Из-за мирового роста цен на шоколад в России подорожали на 20% детские новогодние сладкие подарки. О повышении цен уже объявила компания «Объединённые кондитеры», куда входят «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Алёнка» и «Коровка».
Финансовый эксперт Ольга Лебединская заявила SHOT, что причины инфляции — рост стоимость сырья, повышение ставок по кредитам и издержки на логистику. Также влияние оказало и падение курса рубля.
Сейчас, чтобы собрать сладкий новогодний набор на 800 граммов, нужно потратить 1,6 тысячи рублей. В прошлом году это обошлось бы на 300 рублей дешевле.
Ранее «Ашан» потребовал от поставщиков заморозить цены в Ростовской области в преддверии Нового года.