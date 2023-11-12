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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области

Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области

12 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах России значительно поднялись в цене новогодние наборы сладостей, сообщает финансовый эксперт Ольга Лебединская.

Из-за мирового роста цен на шоколад в России подорожали на 20% детские новогодние сладкие подарки. О повышении цен уже объявила компания «Объединённые кондитеры», куда входят «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Алёнка» и «Коровка».

Финансовый эксперт Ольга Лебединская заявила SHOT, что причины инфляции — рост стоимость сырья, повышение ставок по кредитам и издержки на логистику. Также влияние оказало и падение курса рубля.

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Сейчас, чтобы собрать сладкий новогодний набор на 800 граммов, нужно потратить 1,6 тысячи рублей. В прошлом году это обошлось бы на 300 рублей дешевле.

Ранее «Ашан» потребовал от поставщиков заморозить цены в Ростовской области в преддверии Нового года.

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