Такси в Ростове подорожало на 36%

В Ростове и области за год значительно подорожали услуги такси. Так, в сентябре проезд в такси в расчете за один километр составил 35,58 копеек. Годом ранее показатель доходил лишь до 28,08 рублей. Таким образом, услуги такси в Ростове за год стали дороже на 36%.