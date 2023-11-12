Такси в Ростове подорожало на 36%

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Ростове и области за год значительно подорожали услуги такси. Так, в сентябре проезд в такси в расчете за один километр составил 35,58 копеек. Годом ранее показатель доходил лишь до 28,08 рублей. Таким образом, услуги такси в Ростове за год стали дороже на 36%.
По области в целом, такси подорожало за год на 27%. Сейчас проезд в нем в расчете за километр составляет 32,35 рубля. Годом ранее сумма была меньше на семь рублей.
В среднем по России такси стало дороже на 22%.
Ранее ростовчанам предложили жаловаться на услуги такси и каршеринга.