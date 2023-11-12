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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

Разница между ценами на услуги такси в Ростове за год в Ростове составила 36%

Такси в Ростове подорожало на 36%

12 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI
Разница между ценами на услуги такси в Ростове за год в Ростове составила 36%
Разница между ценами на услуги такси в Ростове за год в Ростове составила 36%, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В Ростове и области за год значительно подорожали услуги такси. Так, в сентябре проезд в такси в расчете за один километр составил 35,58 копеек. Годом ранее показатель доходил лишь до 28,08 рублей. Таким образом, услуги такси в Ростове за год стали дороже на 36%.

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По области в целом, такси подорожало за год на 27%. Сейчас проезд в нем в расчете за километр составляет 32,35 рубля. Годом ранее сумма была меньше на семь рублей.

В среднем по России такси стало дороже на 22%.

Ранее ростовчанам предложили жаловаться на услуги такси и каршеринга.

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