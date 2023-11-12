Температура воздуха в Ростове резко упадет до +1 градуса

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В начале недели в донской столице будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в понедельник и во вторник, 13 и 14 ноября, будет выше +10 градусов.
Во второй половине дня в среду, 15 ноября, ожидается дождь. При этом ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду. А вот в четверг ливень зарядит на весь день.
Начиная с пятницы, 17 ноября, температура воздуха будет постепенно опускаться. В выходные столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Осадков при этом не ожидается.
18 ноября в ночные часы температура воздуха упадет до +1 градуса, а в дневное время не поднимется выше +7.
Ранее метеорологи сообщили, что снег может пойти в Ростове уже с 16 ноября. При этом скорость ветра составит 5 метров в секунду.