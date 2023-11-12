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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Ростове ожидаются дожди и похолодание с 13 по 19 ноября

Температура воздуха в Ростове резко упадет до +1 градуса

12 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове ожидаются дожди и похолодание с 13 по 19 ноября
С середины следующей недели в Ростове пойдут дожди, а к концу недели похолодает, согласно прогнозу метеорологов.

В начале недели в донской столице будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в понедельник и во вторник, 13 и 14 ноября, будет выше +10 градусов.

Во второй половине дня в среду, 15 ноября, ожидается дождь. При этом ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду. А вот в четверг ливень зарядит на весь день.

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Начиная с пятницы, 17 ноября, температура воздуха будет постепенно опускаться. В выходные столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Осадков при этом не ожидается.

18 ноября в ночные часы температура воздуха упадет до +1 градуса, а в дневное время не поднимется выше +7.

Ранее метеорологи сообщили, что снег может пойти в Ростове уже с 16 ноября. При этом скорость ветра составит 5 метров в секунду.

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