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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области

Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области

12 ноября 2023, 18:05
Фото: 1MI
Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области
Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области, следует из данных Росстата.

Согласно последним статистическим данным, с января по сентябрь 2023 года в Ростовской области родился 24 231 ребенок. Годом ранее за тот же в регионе на свет появились 24 869 малышей.

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Число умерших в области по-прежнему превышает число новорожденных. С начала года в регионе не стало 40 403 человек. Однако показатель снизился в сравнении с данными прошлого года. Тогда за тот же период умерли 46 375 человек.

Таким образом, естественная убыль населения в регионе продолжает расти, однако из-за снижения смертности ее показатели замедляются.

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