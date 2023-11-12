Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Согласно последним статистическим данным, с января по сентябрь 2023 года в Ростовской области родился 24 231 ребенок. Годом ранее за тот же в регионе на свет появились 24 869 малышей.
Число умерших в области по-прежнему превышает число новорожденных. С начала года в регионе не стало 40 403 человек. Однако показатель снизился в сравнении с данными прошлого года. Тогда за тот же период умерли 46 375 человек.
Таким образом, естественная убыль населения в регионе продолжает расти, однако из-за снижения смертности ее показатели замедляются.
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