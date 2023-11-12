rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Цены на яйца в Ростовской области взлетели почти до 100 рублей за десяток

Цены на яйца в Ростовской области взлетели почти до 100 рублей за десяток

12 ноября 2023, 08:56
Фото: rostovgazeta.ru
Цены на яйца в Ростовской области взлетели почти до 100 рублей за десяток
В Ростовской области средняя цена за десяток яиц составляет 95 рублей, следует из данных Ростовстата.

В Ростовской области продолжают расти цены на яйца. Согласно последним данным Ростовстата, цена за десяток в регионе составляет 94,4 рубля. За месяц стоимость яиц в регионе поднялась на 9,5%.

Дороже всего яйца обойдутся жителям Таганрога, за десяток им придется отдать 98 рублей. 96 рублей в среднем стоят яйца в Шахтах. Ростовчане же за десяток заплатят 95 рублей.

«Ашан» требует поставщиков заморозить цены в Ростовской области до конца года
Узнать подробнее

Меньше других отдадут за продукт в Волгодонске — 84 рубля. В Миллерово десяток яиц обойдется в 87 рублей.

Напомним, помимо яиц, в Ростовской области продолжает дорожать мясо. Растут цены также на колбасы и сыры.

Читайте также:
Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской областиТеперь не так доступно: еда из KFC резко подорожает в Ростовской областиНа 70%: мандарины подорожали в Ростовской области до 500 рублей за килограмм
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Инфляция в Ростовской области#Ростовстат#Цены на продукты в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области
Сегодня, 10:21
Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:19
Производитель объяснил скачок цен на яйца в Ростовской области
Сегодня, 09:54
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
Сегодня, 09:26
Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Сегодня, 11:34