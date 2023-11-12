Цены на яйца в Ростовской области взлетели почти до 100 рублей за десяток

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Ростовской области продолжают расти цены на яйца. Согласно последним данным Ростовстата, цена за десяток в регионе составляет 94,4 рубля. За месяц стоимость яиц в регионе поднялась на 9,5%.
Дороже всего яйца обойдутся жителям Таганрога, за десяток им придется отдать 98 рублей. 96 рублей в среднем стоят яйца в Шахтах. Ростовчане же за десяток заплатят 95 рублей.
Меньше других отдадут за продукт в Волгодонске — 84 рубля. В Миллерово десяток яиц обойдется в 87 рублей.
Напомним, помимо яиц, в Ростовской области продолжает дорожать мясо. Растут цены также на колбасы и сыры.