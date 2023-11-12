«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки

Например, Жан Ренуар, выдающийся французский режиссер, актер, продюсер, сценарист и сын художника Огюста Ренуара, тоже сотрудничал с кинокомпанией «Альбатрос». Вот как он вспоминал об этом: «Работа эта значила для меня многое; я − восторженный поклонник немых фильмов, снятых этой фирмой. Звуковое кино стало для них Ватерлоо. Или русские актеры вообще не говорили по-французски, или разговаривали с неустранимым акцентом. Они жили своим узким кругом, вне французского общества, и не имели никаких шансов выучить живой французский. Самым блестящим актером и режиссером среди них был Мозжухин. Он потрясающе играл в фильмах „Пылающий костер“ и „Кин“. (Жан Ренуар. „Моя жизнь и мои фильмы“. М.: Искусство, 1981)