«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Новые хозяева с большой любовью и вкусом отреставрировали апартаменты, в которых жила семья Каменки. Попадая туда, вы словно окунаетесь в эпоху прошлых лет. Этот дом располагается на нынешней улице Шаумяна, 83.
Борис Абрамович Каменка был очень успешен в делах. Но еще был известен в Ростове и как общественный деятель, и как фактический руководитель еврейской городской общины. А когда в Ростове было создано отделение Русского музыкального общества, стал его директором.
Каменка был гласным Ростовской Думы, активно поддерживал партию кадетов.
Кстати, Петр Николаевич Врангель, известный лидер и руководитель Белого движения, предлагал Борису Абрамовичу должность министра финансов в правительстве белых. Но Каменка отказался от этого предложения.
Вообще, Борис Абрамович был, на мой взгляд, хорошим дипломатом и провидцем. Он успел вывести значительную часть своих капиталов за границу. И сделал это заблаговременно. То есть он не стал ждать, чем закончится Гражданская война в России.
За границей он устроился тоже относительно неплохо. Был какое-то время Председателем Русского страхового общества в Париже.
Хотя потеря родины, конечно, Бориса Абрамовича Каменку не радовала. Надо отметить, что он считался одним из богатейших людей России начала двадцатого века.
У истоков французского кино
Не могу не вспомнить и сына Бориса Абрамовича, Александра. Надо признать, что он на Западе, в частности во Франции, более известен, чем отец.
Александр Каменка (1888−1969) стал известным продюсером. Александр с детства грезил о кино. Он получил очень хорошее образование, говорил на нескольких языках. Потому и во Франции освоился быстро. Карьера Александра Каменки в кино началась с сотрудничества с Иосифом Ермолаевым, основателем киностудии в парижском пригороде Монтрея. Это фактически была российская киностудия, потому как там собрался весь цвет русского кинематографа.
Затем российскими кинематографистами была создана киностудия «Альбатрос», в которой одну из главных руководящих функций выполнял именно Александр Каменка.
Киностудия «Альбатрос» была в числе крупнейших кинокомпаний Франции! В «Альбатросе» работал выдающийся русский актер, режиссер и сценарист эпохи немого кино Иван Мозжухин.
Сама кинокомпания просуществовала до конца тридцатых годов. Потом она была вынуждена закрыться. Причин было несколько. Прежде всего, она не выдержала конкуренции и финансовых трудностей. Это было вызвано наступлением новой эры звукового кино и мировым финансовым кризисом.
И все же «Альбатрос» оставил огромный след в истории французского кинематографа. Немало известных актеров и режиссеров сотрудничали тогда с Александром Каменкой.
Например, Жан Ренуар, выдающийся французский режиссер, актер, продюсер, сценарист и сын художника Огюста Ренуара, тоже сотрудничал с кинокомпанией «Альбатрос». Вот как он вспоминал об этом: «Работа эта значила для меня многое; я − восторженный поклонник немых фильмов, снятых этой фирмой. Звуковое кино стало для них Ватерлоо. Или русские актеры вообще не говорили по-французски, или разговаривали с неустранимым акцентом. Они жили своим узким кругом, вне французского общества, и не имели никаких шансов выучить живой французский. Самым блестящим актером и режиссером среди них был Мозжухин. Он потрясающе играл в фильмах „Пылающий костер“ и „Кин“. (Жан Ренуар. „Моя жизнь и мои фильмы“. М.: Искусство, 1981)
Но и после закрытия «Альбатроса» Александр Каменка продолжал свою работу в кино. В частности, он был продюсером первой франко-советской ленты Жана Древиля «Нормандия−Неман».
Александр Каменка как кинодеятель был настолько уважаем во Франции, Европе и мире, что трижды входил в состав Каннского международного фестиваля.
А вот СССР Александр Каменка смог посетить только после смерти Сталина.
Семья банкира Каменки оставила яркий след не только в нашем городе, но и в мире. Как мы видим, русские кинематографисты стояли и у истоков французского кино. И одним из ярких деятелей европейской и мировой киноиндустрии был Александр Каменка.
Думаю, что Каменки заслужили добрую память и у себя на родине, в России, в частности в Ростове, где они жили. А потому на доме банкира Бориса Абрамовича Каменки непременно должна появиться мемориальная или информационная доска.
Георгий Багдыков