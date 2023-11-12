В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Так, в сентябре прошлого года в регионе на свет появились 2936 младенцев, а в сентябре текущего года — всего 2649.
Также, по данным статистики, в сентябре 2022 года в Ростовской области умерли 4866 человек. В сентябре 2023 года из жизни ушли 4050 дончан. Таким образом, число умерших снизилось на 16,8%.
Низкая рождаемость и высокая смертность приводят к тому, что увеличивается естественная убыль населения. По последним данным этот показатель в Ростовской области составляет 1401 человек.
Ранее общественник поддержал идею платить жительницам Ростова за отказ делать аборт. По его словам, это может привести к росту рождаемости.