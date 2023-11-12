Власти отреагировали на вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове

Власти Ростова прокомментировали сегодняшний инцидент на улице Зеленой. Там активисты спасали от вырубки деревья, входившие ранее в зону городских лесов. Сейчас участок с ними оказался в частном владении. Собственники решили уничтожить деревья, чтобы позже застроить землю.