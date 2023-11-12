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Полиция организовала проверку по факту вырубки деревьев в роще рядом со старым аэропортом в Ростове

Власти отреагировали на вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове

12 ноября 2023, 18:19
Фото: 1MI
Полиция организовала проверку по факту вырубки деревьев в роще рядом со старым аэропортом в Ростове
Полиция организовала проверку по факту вырубки деревьев в роще рядом со старым аэропортом в Ростове, заявили в администрации города.

Власти Ростова прокомментировали сегодняшний инцидент на улице Зеленой. Там активисты спасали от вырубки деревья, входившие ранее в зону городских лесов. Сейчас участок с ними оказался в частном владении. Собственники решили уничтожить деревья, чтобы позже застроить землю.

Чиновники администрации заявили, что вырубка организовывалась без разрешительной документации. Рабочие успели уничтожить два дерева. Остальные спасли неравнодушные граждане. Они вызвали на место полицию и представителей администрации муниципалитета.

Активисты в Ростове пытаются спасти от вырубки рощу рядом со старым аэропортом
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«Сотрудники администрации составили акт, сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ», — говорится в сообщении властей.

Также свою оценку инциденту даст Комитет по охране окружающей среды Ростова.

Напомним, ранее прокуратура дала представление о запрете спиливания деревьев на этой территории. Протест надзорного ведомства должны рассмотреть на ближайшем заседании городской думы.

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