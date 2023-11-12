Власти отреагировали на вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Власти Ростова прокомментировали сегодняшний инцидент на улице Зеленой. Там активисты спасали от вырубки деревья, входившие ранее в зону городских лесов. Сейчас участок с ними оказался в частном владении. Собственники решили уничтожить деревья, чтобы позже застроить землю.
Чиновники администрации заявили, что вырубка организовывалась без разрешительной документации. Рабочие успели уничтожить два дерева. Остальные спасли неравнодушные граждане. Они вызвали на место полицию и представителей администрации муниципалитета.
«Сотрудники администрации составили акт, сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ», — говорится в сообщении властей.
Также свою оценку инциденту даст Комитет по охране окружающей среды Ростова.
Напомним, ранее прокуратура дала представление о запрете спиливания деревьев на этой территории. Протест надзорного ведомства должны рассмотреть на ближайшем заседании городской думы.