Власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Ориентировочно с 25 ноября в Ростове-на-Дону изменятся цены на проезд в общественном транспорте. Так, за поездку автобусе наличными придется отдать 39 рублей вместо 32 рублей. При оплате банковской картой потратится 36 рублей вместо 32, транспортная карта позволит сэкономить еще два рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 34 рубля вне зависимости от вида оплаты.
Ростовчане рост цен на проезд раскритиковали, они пишут в социальных сетях, что качество общественного транспорта в городе не улучшается, а потому им не ясна причина, зачем нужно переплачивать.
Чиновники в ответ говорят, что действующие цены на проезд были установлены в ноябре 2021 года. За это время у перевозчиков выросли основные статьи расходов.
«Преимущественный рост цен на топливо, запасные части, материалы, коммунальные расходы создают предпосылки для пересмотра действующих тарифов», — следует из ответа администрации Ростова.
Власти также связали рост тарифов с катастрофической нехваткой водителей общественного транспорта в городе. Сейчас в Ростове дефицит водительских кадров составляет 48%.
«Недовыпуск подвижного состава на линию вызван нехваткой водительского состава в транспортных предприятиях города», — заключили чиновники.
Однако как именно и когда будут повышать зарплаты водителям, они не уточнили.
Напомним, изначально с инициативой повысить стоимость проезда в Ростове выступили перевозчики. Они просили установить тариф в 52 рубля.