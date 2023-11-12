Власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда

Ориентировочно с 25 ноября в Ростове-на-Дону изменятся цены на проезд в общественном транспорте. Так, за поездку автобусе наличными придется отдать 39 рублей вместо 32 рублей. При оплате банковской картой потратится 36 рублей вместо 32, транспортная карта позволит сэкономить еще два рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить 34 рубля вне зависимости от вида оплаты.