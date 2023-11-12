Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Ростовскую область 12 ноября вновь вернулась непогода. В столице региона с раннего утра не прекращается дождь. Он сопровождается сильными порывами ветра.
Из-за ухудшения погоды на трассах области становится опасно. Инспекторы просят участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют не превышать скорость на мокрых трассах, соблюдать дистанцию и избегать сложных маневров, которых могут привести к потере контроля над авто.
Пешеходов также просят быть осторожными, внимательно переходить дорогу, убедившись, что водитель ее уступил.
Вероятно, потенциально опасные ситуации на дорогах в Ростовской области будут происходить все чаще. С 14 ноября в регионе начнется сезон дождей.