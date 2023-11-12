Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области

Из-за ухудшения погоды на трассах области становится опасно. Инспекторы просят участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют не превышать скорость на мокрых трассах, соблюдать дистанцию и избегать сложных маневров, которых могут привести к потере контроля над авто.