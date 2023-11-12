rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Из-за ливня и сильного ветра водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными

Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области

12 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI
Из-за ливня и сильного ветра водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными
Из-за ливня и сильного ветра водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными, заявили в ГИБДД Ростовской области.

В Ростовскую область 12 ноября вновь вернулась непогода. В столице региона с раннего утра не прекращается дождь. Он сопровождается сильными порывами ветра.

«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных
Узнать подробнее

Из-за ухудшения погоды на трассах области становится опасно. Инспекторы просят участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют не превышать скорость на мокрых трассах, соблюдать дистанцию и избегать сложных маневров, которых могут привести к потере контроля над авто.

Пешеходов также просят быть осторожными, внимательно переходить дорогу, убедившись, что водитель ее уступил.

Вероятно, потенциально опасные ситуации на дорогах в Ростовской области будут происходить все чаще. С 14 ноября в регионе начнется сезон дождей.

Читайте также:
Один погиб, трое пострадали: иномарки столкнулись на «встречке» в Ростовской областиВидимость на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области упала из-за мощного ливняПострадали двое детей: водитель-лихач влетел в дерево на трассе в Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Погода в Ростовской области#Ветер в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов#ГИБДД России по Ростовской области#Ливень в Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в Ростовской области
Сегодня, 10:21
Рынки, наркотики и драки: назван самый криминальный район Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:19
Производитель объяснил скачок цен на яйца в Ростовской области
Сегодня, 09:54
Пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Сегодня, 11:34