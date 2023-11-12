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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Вылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

12 ноября 2023, 17:05
Фото: ГИБДД Ростовской области
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе «Ростов — Волгодонск», рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла сегодня днем на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Там водитель Mitsubishi не справился с управлением на мокрой трассе, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai i40. Машину перевернуло, а осколки от авто разбросало на дороге.

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В результате аварии погиб 45-летний водитель Mitsubishi. 37-летний водитель Hyundai и его 44-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.

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