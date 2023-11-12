Вылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Авария произошла сегодня днем на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Там водитель Mitsubishi не справился с управлением на мокрой трассе, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai i40. Машину перевернуло, а осколки от авто разбросало на дороге.
В результате аварии погиб 45-летний водитель Mitsubishi. 37-летний водитель Hyundai и его 44-летний пассажир госпитализированы с травмами.
Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Ранее водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области.