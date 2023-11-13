Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья

Posted 13 ноября 2023, 10:07
Published 13 ноября 2023, 10:07
Modified 20 ноября 2023, 18:59
Updated 20 ноября 2023, 18:59
По словам неравнодушных жителей города, участок земли на Зеленой, 2а в Ростове, где вырубали деревья, сейчас опустел. Около полутора часа назад отсюда уехали представители власти, наряды полиции и сами лесорубы.
«Насколько мы могли увидеть — за забором сейчас уже никого нет», — отмечает Мария Польдяева.
Однако местные жители расходиться не спешат.
«Мы просили представителей полиции остаться. И нам сперва это даже пообещали. Но по факту остался только участковый, который сказал, что будет тут стоять до тех пор, пока мы будем тут стоять», — говорят общественники.
Покидать место вырубки многолетних деревьев ростовчане не планируют. Люди договорились дежурить по очереди.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Зеленой в Ростове активисты смогли приостановить вырубку рощи. Однако владелец все равно успел уничтожить 70% уникальных деревьев.