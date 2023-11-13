rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья

Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья

13 ноября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья
Полиция, представители власти и лесорубы уехали с участка земли на улице Зеленой, 2а в Ростове, где вырубали деревья. Местные жители организовали дежурство. Об этом сообщила RostovGazeta активистка Мария Польдяева.

По словам неравнодушных жителей города, участок земли на Зеленой, 2а в Ростове, где вырубали деревья, сейчас опустел. Около полутора часа назад отсюда уехали представители власти, наряды полиции и сами лесорубы.

«Насколько мы могли увидеть — за забором сейчас уже никого нет», — отмечает Мария Польдяева.

Однако местные жители расходиться не спешат.

«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья
Узнать подробнее

«Мы просили представителей полиции остаться. И нам сперва это даже пообещали. Но по факту остался только участковый, который сказал, что будет тут стоять до тех пор, пока мы будем тут стоять», — говорят общественники.

Покидать место вырубки многолетних деревьев ростовчане не планируют. Люди договорились дежурить по очереди.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Зеленой в Ростове активисты смогли приостановить вырубку рощи. Однако владелец все равно успел уничтожить 70% уникальных деревьев.

Пни и ветки: появилось видео с последствиями вырубки рощи на Зеленой в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Компромиссное решение: власти Ростова заявили о приостановке вырубки рощи на Зеленой«Имеет право сносить»: глава Первомайского района оправдал вырубку рощи в Ростове«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Вырубка деревьев#Последние новости Ростова на сегодня#Власть#Ростов#Местные жители#Березы#Активисты#Происшествия#Голубые ели#Вырубка рощи в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону#Дежурство#Улица Зеленая#Лесорубы
Подпишитесь
«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья
Сегодня, 08:50
Депутат рассказала, как на улице Зеленой в Ростове незаконно спиливают ели и березы
Сегодня, 08:00
Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:16
Стало известно, когда в Ростовской области похолодает до 4 градусов
Сегодня, 05:16
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Вчера, 11:34