Арестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должности

Posted 13 ноября, 17:02
Published 13 ноября, 17:02
Modified 13 ноября, 17:05
Updated 13 ноября, 17:05
Напомним, в начале ноября появилась информация о задержании действующего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. По предварительной информации, чиновника заподозрили в получении взятки общей суммой около 176 тысяч рублей, которые Сидорову вручили за общее покровительство. Позднее вскрылась интересная деталь — в качестве взятки мужчине передали сантехнику, при этом вид оборудования уточнять официальные источники не стали.
И вот в понедельник, 13 ноября, портал «МК — Ростов-на-Дону» объявил, что Вадим Сидоров якобы ушел в отставку, написав заявление о досрочном прекращении полномочий.
На портале администрации Кагальницкого района в разделе «Структура» действительно появилась информация о том, что его обязанности будет исполнять бывший первый замглавы администрации Кагальницкого района Андрей Игнатов. Однако официальных сообщений от пресс-службы администрации пока не поступило.
По данным «МК», Игнатов будет исполнять обязанности главы администрации, пока не назначат приемника Сидорова. Сам подозреваемый будет под стражей до 7 ноября 2024 года.
Информация пока не подтвердилась, данные уточняются.