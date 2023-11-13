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Posted 13 ноября, 17:02

Published 13 ноября, 17:02

Modified 13 ноября, 17:05

Updated 13 ноября, 17:05

Арестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должности

Арестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должности

13 ноября 2023, 17:02
Фото: 1MI
Арестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должности

В Кагальницком районе назначили и. о. главы администрации

В Ростовской области глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров решил уйти в отставку после слухов о задержании из-за взяточничества, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в начале ноября появилась информация о задержании действующего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. По предварительной информации, чиновника заподозрили в получении взятки общей суммой около 176 тысяч рублей, которые Сидорову вручили за общее покровительство. Позднее вскрылась интересная деталь — в качестве взятки мужчине передали сантехнику, при этом вид оборудования уточнять официальные источники не стали.

И вот в понедельник, 13 ноября, портал «МК — Ростов-на-Дону» объявил, что Вадим Сидоров якобы ушел в отставку, написав заявление о досрочном прекращении полномочий.

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На портале администрации Кагальницкого района в разделе «Структура» действительно появилась информация о том, что его обязанности будет исполнять бывший первый замглавы администрации Кагальницкого района Андрей Игнатов. Однако официальных сообщений от пресс-службы администрации пока не поступило.

По данным «МК», Игнатов будет исполнять обязанности главы администрации, пока не назначат приемника Сидорова. Сам подозреваемый будет под стражей до 7 ноября 2024 года.

Информация пока не подтвердилась, данные уточняются.

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