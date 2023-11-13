Арестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должности

На портале администрации Кагальницкого района в разделе «Структура» действительно появилась информация о том, что его обязанности будет исполнять бывший первый замглавы администрации Кагальницкого района Андрей Игнатов. Однако официальных сообщений от пресс-службы администрации пока не поступило.