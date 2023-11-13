Банк ДОМ. РФ увеличил выдачу ипотеки на ИЖС почти вдвое с начала года

Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) чаще всего в этом году брали в Московской области (7,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза), Краснодарском крае (4 млрд рублей, в 1,6 раза), Ленинградской области (3 млрд рублей, в 1,5 раза), Татарстане (около 2 млрд рублей, в 2,1 раза) и Самарской области (1,6 млрд рублей, в 3,1 раза).