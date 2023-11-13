Банк ДОМ. РФ увеличил выдачу ипотеки на ИЖС почти вдвое с начала года

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) чаще всего в этом году брали в Московской области (7,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза), Краснодарском крае (4 млрд рублей, в 1,6 раза), Ленинградской области (3 млрд рублей, в 1,5 раза), Татарстане (около 2 млрд рублей, в 2,1 раза) и Самарской области (1,6 млрд рублей, в 3,1 раза).
Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, ожидается дальнейший рост спроса на ипотеку в сегменте ИЖС после того, как в банке совершили первую в стране ипотечную сделку на строительство частного дома по договору подряда с использованием эскроу. Параллельно был предоставлен спецкредит застройщику на финансирование стройки — по аналогии с рынком МКД.
«Уверены, дальнейшее распространение данного механизма будет способствовать переводу рынка ИЖС на цивилизованные рельсы и даст дополнительный стимул его развитию», — сказал Алексей Косяков.
Наиболее востребованной в Банке ДОМ.РФ в этом году стала программа «Семейная ипотека» — ее доля в общем объеме кредитования ИЖС составила около 40% (более двух тысяч семей). В 27% случаев сделки заключались по «Льготной программе с господдержкой» (порядка 1,5 тыс. семей). Еще 12,5% взяли кредит по ИТ-ипотеке (450 семей).