Депутат рассказала, как на улице Зеленой в Ростове незаконно спиливают ели и березы

Депутат добавляет, что этот участок земли относится к охранной зоне, где уничтожение зеленых насаждений запрещено. Однако, по словам собеседницы, несмотря на это, ночью на выходных неизвестные лица стали спиливать деревья. Ночью вырубку удалось предотвратить. Но в семь утра опять приехали лесопильщики и спилили ели.