Депутат рассказала, как на улице Зеленой в Ростове незаконно спиливают ели и березы

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Депутат рассказывает, что у собственника земельного участка на Зеленой в Ростове, где происходит вырубка деревьев, есть всего лишь 39 квадратных метров. Разрешение на вырубку зеленых насаждений отсутствует.
«Обманным путем собственник участка пытается на этом месте поставить некий филиал ресторанного комплекса быстрого обслуживания, вырубая многолетние голубые ели и березы», — отмечает Наталья Оськина.
Депутат добавляет, что этот участок земли относится к охранной зоне, где уничтожение зеленых насаждений запрещено. Однако, по словам собеседницы, несмотря на это, ночью на выходных неизвестные лица стали спиливать деревья. Ночью вырубку удалось предотвратить. Но в семь утра опять приехали лесопильщики и спилили ели.
«Самое интересное заключается в том, что завтра по данному участку должны состояться слушания. А деревья пилят под самый корешок, чтобы невозможно было посчитать ущерб. На лицо факт правонарушения», — говорит Оськина.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за вырубки деревьев неравнодушные ростовчане перешли к активным действиям — стали ломать забор.