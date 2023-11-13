«Дикая боль»: инвалид в Ростовской области не может дождаться медицинской помощи

«Мне сказали, что сперва надо вылечить свищ. А потом сразу и помпу поставят. Только когда я прошел лечение и обратился в медучреждение повторно, выяснилось, что квота есть, а помп нет. Причем помп не будет до конца года. Как такое могло произойти?», — говорит дончанин.