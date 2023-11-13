«Дикая боль»: инвалид в Ростовской области не может дождаться медицинской помощи

Posted 13 ноября, 13:00
Published 13 ноября, 13:00
Modified 14 ноября, 21:59
Updated 14 ноября, 21:59
Житель Песчанокопского района рассказывает, помпу с сильнейшим обезболивающим ему установили еще в 2019 году в Краснодаре после операции на позвоночник. Однако со временем он заметил, что помпа перестала подавать лекарство. Из-за этого у пациента начался болевой шок.
«Я не сплю ночами, боль постоянная и дикая. Обезболивание без помпы не помогает, ведь препарат не попадает напрямую в спиной мозг», — говорит Александр Зубов.
Согласно медицинским документам, у жителя Песчанокопского района выявлена полинейропатия с выраженным гиперпатическим и каузалгическим компонентом боли.
Также у пациента отмечается синдром зависимости, что объясняется получением лекарства с помощью помпы. Ведь помпа поставляла сильнейший обезболивающий препарат, который вызывает привыкание.
«Я инвалид второй группы. Лежу уже почти пять лет. Даже сидеть толком не могу», — разъясняет Александр Зубов.
Мужчина добавляет, что когда в октябре обратился в онкоинститут на 14-й Линии в Ростове, ему пообещали решить проблему — выполнить операцию по установке помпы. Для этого, по словам собеседника, его даже госпитализировали в больницу. Однако тогда врачи выявили осложнение — свищ.
«Мне сказали, что сперва надо вылечить свищ. А потом сразу и помпу поставят. Только когда я прошел лечение и обратился в медучреждение повторно, выяснилось, что квота есть, а помп нет. Причем помп не будет до конца года. Как такое могло произойти?», — говорит дончанин.
Житель Ростовской области недоумевает — для чего тогда его изначально направляли в больницу? Зачем обнадеживали, обещая установить помпу?
Помочь жителю Песчанокопского района в получении экстренной медицинской помощи взялись правозащитники общественной организации под руководством Павла Сагайды.
«Александр Зубов обратился к нам с заявлением. Мужчина обездвижен и испытывает адские боли, которые не прекращаются ни на секунду. Он в полном отчаянии. Человеку требуется экстренная медицинская помощь, а ее не оказывают», — отмечает ревизор правозащитной организации Жанна Пшихопова.
Собеседница делится мнением, что если есть квота и есть необходимость установки помпы, то этот вопрос должны держать на контроле определенные должностные чиновники.
«А то, что человек не получает эту необходимую медицинскую помощь, выглядит, как самый настоящий саботаж. Мы считаем, что в данном случае грубейшим образом нарушается право человека», — уверена правозащитница.
Представители общественной организации подготовили обращение в Минздрав Ростовской области. Они настаивают на проведении проверки медицинского учреждения, у которого не оказалось помпы при наличии квоты, и восстановлении права инвалида на получение экстренной медицинской помощи.
В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» корреспонденту RostovGazeta разъяснили ситуацию. Здесь подтвердили, что квота выделена, однако помп в наличии действительно нет. Когда они появятся — ответить затруднились, уточнив, что помпа — это продукт не российского производства.
«Мы порекомендовали этому пациенту обратиться в любой такой же федеральный центр, где устанавливают помпы и они есть в наличии. Но он сказал, что не хочет никуда ехать», — отметили в онкоинституте.
Там же разъяснили, что решение вопроса с установкой помпы относится к функциям регионального министерства.
«Минздрав Ростовской области должен связаться с другими федеральными центрами, узнать, где есть в наличии помпы и направить туда пациента. Никаких проблем с этим нет», — заверили в ФГБУ НМИЦ онкологии.
Ранее RostovGazeta выясняла, как изменится требования по отпуску рецептурных лекарств из аптек Ростова при введении электронных рецептов. Как будет выглядеть электронный рецепт, и что делать людям с кнопочным телефонам, или тем, у кого нет возможности установить на смартфон специальное приложение.