Доказать, что ели — это деревья: на месте вырубленной рощи в Ростове ждут дендролога

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Активисты рассказывают, что прибывшие на место представители администрации Первомайского района Ростова не нашли противоправных действий в вырубке деревьев.
Людям разъяснили, что строительство индивидуального жилого дома на участке земли согласовано без сноса зеленых насаждений. Но собственник земельного участка имеет право на своем участке сносить деревья — любые, какие он хочет.
«Никакого аргументированного объяснения происходящему нам не дали. Сплошная путаница в ответах. На наш вопрос о том, что администрация города опубликовала у себя на сайте запрет на снос деревьев и застройку на этом месте, идут возражения — так застройки же нет?! Мы интересуемся, а как же вырубка деревьев? А нам отвечают, что рубку останавливают», — отмечает местная жительница Мария Польдяева.
Люди подчеркивают, что сейчас на участке собралось много людей, представителей администрации и правоохранительных служб.
«Они заходят на территорию и о чем-то там общаются. Нас туда не пускают — выпихивают. Удалось узнать, что, оказывается, не доказано, что зеленые насаждения являются таковыми на самом деле. Сейчас ждем дендролога, который будет проводить экспертизу», — добавляет Мария.
Ранее RostovGazeta сообщала, что глава администрации Первомайского района оправдал вырубку деревьев на улице Зеленой.