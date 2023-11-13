Доказать, что ели — это деревья: на месте вырубленной рощи в Ростове ждут дендролога

«Никакого аргументированного объяснения происходящему нам не дали. Сплошная путаница в ответах. На наш вопрос о том, что администрация города опубликовала у себя на сайте запрет на снос деревьев и застройку на этом месте, идут возражения — так застройки же нет?! Мы интересуемся, а как же вырубка деревьев? А нам отвечают, что рубку останавливают», — отмечает местная жительница Мария Польдяева.