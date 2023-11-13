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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

На улице Зеленой в Ростове ждут дендролога из-за вырубки деревьев

Доказать, что ели — это деревья: на месте вырубленной рощи в Ростове ждут дендролога

13 ноября 2023, 08:30
Фото: читатели RostovGazeta
На улице Зеленой в Ростове ждут дендролога из-за вырубки деревьев

На улице Зеленой в Ростове ждут дендролога для анализа вырубки деревьев

Предотвратить официально вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове активистам пока не удается. В ответах представителей власти нет внятного объяснения ситуации, сообщила RostovGazeta местная жительница Мария Польдяева.

Активисты рассказывают, что прибывшие на место представители администрации Первомайского района Ростова не нашли противоправных действий в вырубке деревьев.

Людям разъяснили, что строительство индивидуального жилого дома на участке земли согласовано без сноса зеленых насаждений. Но собственник земельного участка имеет право на своем участке сносить деревья — любые, какие он хочет.

На улице Зеленой в Ростове ждут дендролога из-за вырубки деревьев
Видео: Депутат Наталья Оськина

«Никакого аргументированного объяснения происходящему нам не дали. Сплошная путаница в ответах. На наш вопрос о том, что администрация города опубликовала у себя на сайте запрет на снос деревьев и застройку на этом месте, идут возражения — так застройки же нет?! Мы интересуемся, а как же вырубка деревьев? А нам отвечают, что рубку останавливают», — отмечает местная жительница Мария Польдяева.

Люди подчеркивают, что сейчас на участке собралось много людей, представителей администрации и правоохранительных служб.

На улице Зеленой в Ростове собралось много людей, представителей администрации и правоохранительных служб. На улице Зеленой в Ростове собралось много людей, представителей администрации и правоохранительных служб.
На улице Зеленой в Ростове собралось много людей, представителей администрации и правоохранительных служб.
Фото: читатели RostovGazeta

«Они заходят на территорию и о чем-то там общаются. Нас туда не пускают — выпихивают. Удалось узнать, что, оказывается, не доказано, что зеленые насаждения являются таковыми на самом деле. Сейчас ждем дендролога, который будет проводить экспертизу», — добавляет Мария.

Ранее RostovGazeta сообщала, что глава администрации Первомайского района оправдал вырубку деревьев на улице Зеленой.

«Имеет право сносить»: глава Первомайского района оправдал вырубку рощи в Ростове
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