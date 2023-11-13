Две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове

За эти средства планируется установить уже знакомые световые деревья и арки, однако добавятся и новые объекты праздничного декора. Так мост на проспекте Стачки и Ворошиловский мост украсят световыми консолями и подвесными гирляндами. Кроме того, планируется закупить новые новогодние ели для установки в парке Горького и на площади Советов.