Две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове

Posted 13 ноября, 15:02
Published 13 ноября, 15:02
Modified 13 ноября, 15:04
Updated 13 ноября, 15:04
Напомним, в понедельник, 13 января, стало известно, что в 2023 году на украшение улиц к празднованию Нового года выделили 59 миллионов рублей.
За эти средства планируется установить уже знакомые световые деревья и арки, однако добавятся и новые объекты праздничного декора. Так мост на проспекте Стачки и Ворошиловский мост украсят световыми консолями и подвесными гирляндами. Кроме того, планируется закупить новые новогодние ели для установки в парке Горького и на площади Советов.
«Высота каждой елки составляет 21 метр, что сравнимо с семиэтажным домом», — сказано в сообщении.
Ранее власти объявили, что закончат украшение улиц к 20 декабря.