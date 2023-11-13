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Posted 13 ноября, 15:02

Published 13 ноября, 15:02

Modified 13 ноября, 15:04

Updated 13 ноября, 15:04

Две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове

Две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове

13 ноября 2023, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
Две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове
Власти Ростова поделились подробностями того, как украсят улицы к Новому году, об этом рассказали в пресс-службе управления наружной рекламой города.

Напомним, в понедельник, 13 января, стало известно, что в 2023 году на украшение улиц к празднованию Нового года выделили 59 миллионов рублей.

Ростов-на-Дону украсят к Новому году до 20 декабря
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За эти средства планируется установить уже знакомые световые деревья и арки, однако добавятся и новые объекты праздничного декора. Так мост на проспекте Стачки и Ворошиловский мост украсят световыми консолями и подвесными гирляндами. Кроме того, планируется закупить новые новогодние ели для установки в парке Горького и на площади Советов.

«Высота каждой елки составляет 21 метр, что сравнимо с семиэтажным домом», — сказано в сообщении.

Ранее власти объявили, что закончат украшение улиц к 20 декабря.

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