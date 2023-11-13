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Posted 13 ноября, 12:28

Published 13 ноября, 12:28

Modified 13 ноября, 12:30

Updated 13 ноября, 12:30

Главу района в Ростовской области осудили за фейки о диверсии на водоводе

Главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков

13 ноября 2023, 12:28
Фото: t.me/glavazernograd

Главу района в Ростовской области осудили за фейки о диверсии на водоводе

В Ростовской области оштрафовали главу Зерноградского района Ирину Полищук, которая распространяла сообщения о диверсии на водоводе через личный Telegram-канал, об этом рассказали в пресс-службе районного суда.

В пятницу, 10 ноября, Зерноградский районный суд Ростовской области рассмотрел административное дело в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ирины Полищук.

Фото с места порыва водовода 16 августаФото с места порыва водовода 16 августа
Фото с места порыва водовода 16 августа
Фото: t.me/glavazernograd

Полищук признали виновной в распространении фейков[прим. редакции — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ], после того как она опубликовала в официальном Telegram-канале сообщения и видео с кадрами прорыва водопровода. Чиновница утверждала, что механическое повреждение трубы и потеря давления была вызвана диверсией. За распространение недостоверной информации женщине придется заплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

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«Постановление Зерноградского районного суда Ростовской области не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове на охрану автомобильных мостов от диверсий выделили более 60 миллионов рублей.

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