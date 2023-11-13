Главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков

Posted 13 ноября, 12:28
Published 13 ноября, 12:28
Modified 13 ноября, 12:30
Updated 13 ноября, 12:30
В пятницу, 10 ноября, Зерноградский районный суд Ростовской области рассмотрел административное дело в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ирины Полищук.
Полищук признали виновной в распространении фейков[прим. редакции — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ], после того как она опубликовала в официальном Telegram-канале сообщения и видео с кадрами прорыва водопровода. Чиновница утверждала, что механическое повреждение трубы и потеря давления была вызвана диверсией. За распространение недостоверной информации женщине придется заплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей.
«Постановление Зерноградского районного суда Ростовской области не вступило в законную силу», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове на охрану автомобильных мостов от диверсий выделили более 60 миллионов рублей.