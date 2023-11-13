Главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков

Полищук признали виновной в распространении фейков[прим. редакции — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ], после того как она опубликовала в официальном Telegram-канале сообщения и видео с кадрами прорыва водопровода. Чиновница утверждала, что механическое повреждение трубы и потеря давления была вызвана диверсией. За распространение недостоверной информации женщине придется заплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей.