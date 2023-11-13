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На место вырубки деревьев на улице Зеленой прибыл глава администрации Первомайского района

«Имеет право сносить»: глава Первомайского района оправдал вырубку рощи в Ростове

13 ноября 2023, 07:53
Фото: 1MI
На место вырубки деревьев на улице Зеленой прибыл глава администрации Первомайского района

Глава Первомайского района оправдал вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове

На место вырубки деревьев на улице Зеленой прибыл глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков, видео беседы с ним предоставила местная жительница Мария Польдяева.

В Ростове активисты и горожане защищают от уничтожения рощу на улице Зеленой, недалеко от старого аэропорте. Территория, ранее относившаяся к городским лесам, незаконно перешла в частную собственность. Теперь владелец решил уничтожить деревья и застроить участок многоэтажками.

Активисты со вчерашнего дня борются за сохранение деревьев. На место вызвали полицию, представителей комитета по охране окружающей среды, а также властей. Приехал туда и глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков.

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Чиновник в беседе с ростовчанами встал на защиту собственника и считает, что тот имеет право рубить деревья.

«По закону, собственник земельного участка имеет право на своем земельном участке сносить зеленые насаждения такие, какие он хочет сносить. По закону, сегодня действующему, к сожалению величайшему, но мы при всем при этом пытаемся его остановить, вопреки закону», — говорит Ковшиков.

Напомним, вчера вечером полиция организовала проверку по факту вырубки деревьев. Ранее протест против уничтожения рощи высказала и прокуратура.

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