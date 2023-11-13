«Имеет право сносить»: глава Первомайского района оправдал вырубку рощи в Ростове

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Ростове активисты и горожане защищают от уничтожения рощу на улице Зеленой, недалеко от старого аэропорте. Территория, ранее относившаяся к городским лесам, незаконно перешла в частную собственность. Теперь владелец решил уничтожить деревья и застроить участок многоэтажками.
Активисты со вчерашнего дня борются за сохранение деревьев. На место вызвали полицию, представителей комитета по охране окружающей среды, а также властей. Приехал туда и глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков.
Чиновник в беседе с ростовчанами встал на защиту собственника и считает, что тот имеет право рубить деревья.
«По закону, собственник земельного участка имеет право на своем земельном участке сносить зеленые насаждения такие, какие он хочет сносить. По закону, сегодня действующему, к сожалению величайшему, но мы при всем при этом пытаемся его остановить, вопреки закону», — говорит Ковшиков.
Напомним, вчера вечером полиция организовала проверку по факту вырубки деревьев. Ранее протест против уничтожения рощи высказала и прокуратура.