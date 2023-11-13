«Имеет право сносить»: глава Первомайского района оправдал вырубку рощи в Ростове

«По закону, собственник земельного участка имеет право на своем земельном участке сносить зеленые насаждения такие, какие он хочет сносить. По закону, сегодня действующему, к сожалению величайшему, но мы при всем при этом пытаемся его остановить, вопреки закону», — говорит Ковшиков.