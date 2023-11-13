Инновационные разработки все чаще попадают в систему сертификации «Сделано на Дону»

Posted 13 ноября, 12:37
Published 13 ноября, 12:37
Modified 13 ноября, 12:39
Updated 13 ноября, 12:39
Он рассказал, что участниками также становятся производители инновационных разработок, хотя в первые годы после запуска системы товары в основном сертифицировали производители продовольствия.
Одно из свидетельств вручили главе предприятия в поселке Красный Сад, которое занимается изготовлением строительных материалов. Речь идет о компании «Куб», которая занимается изготовлением фибропенобетонных блоков с облицовочным покрытием, а также несущих и межкомнатных перегородок.
Гендиректор предприятия рассказал, что они делают более популярным загородный стиль жизни. Речь идет о сочетании экологии с комфортном городской жизни.
«Фибропенобетон — это конструкционный теплоизоляционный пенобетон, армированный фиброй синтетического происхождения. Он позволяет в несколько раз уменьшить теплопотери зданий», — уточнил Блохин.
Еще одно свидетельство вручили руководству издательства детской печатной продукции ООО «ГеоДом», которое имеет 20-летнюю историю. У компании есть 700 наименований продукции, в том числе товары с дополненной реальностью и с применением искусственного интеллекта.
«У нас работает кретивный цех, который выпускает уникальную продукцию для развития детей. Наши товары можно найти в крупных федеральных сетях, розничных магазинах в Ростове и на маркетплейсах», — рассказал исполнительный директор издательства Павел Полдышев.
На три года были сертифицированы игрушки, игры настольно-печатные для детей старше трех лет из бумаги и картона. Алексей Панкратов рассказал, что это подтверждает высокое качество продукции.
В данный момент участниками системы добровольной сертификации является 91 предприятие. Сейчас действуют 170 сертификатов на 3088 наименований продукции.