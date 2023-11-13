Инновационные разработки все чаще попадают в систему сертификации «Сделано на Дону»

Он рассказал, что участниками также становятся производители инновационных разработок, хотя в первые годы после запуска системы товары в основном сертифицировали производители продовольствия.



Одно из свидетельств вручили главе предприятия в поселке Красный Сад, которое занимается изготовлением строительных материалов. Речь идет о компании «Куб», которая занимается изготовлением фибропенобетонных блоков с облицовочным покрытием, а также несущих и межкомнатных перегородок.



Гендиректор предприятия рассказал, что они делают более популярным загородный стиль жизни. Речь идет о сочетании экологии с комфортном городской жизни.



«Фибропенобетон — это конструкционный теплоизоляционный пенобетон, армированный фиброй синтетического происхождения. Он позволяет в несколько раз уменьшить теплопотери зданий», — уточнил Блохин.



Еще одно свидетельство вручили руководству издательства детской печатной продукции ООО «ГеоДом», которое имеет 20-летнюю историю. У компании есть 700 наименований продукции, в том числе товары с дополненной реальностью и с применением искусственного интеллекта.