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Posted 13 ноября, 12:37

Published 13 ноября, 12:37

Modified 13 ноября, 12:39

Updated 13 ноября, 12:39

Инновационные разработки все чаще попадают в систему сертификации «Сделано на Дону»

Инновационные разработки все чаще попадают в систему сертификации «Сделано на Дону»

13 ноября 2023, 12:37
Фото: Правительство Ростовское области
В Ростовской области среди участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» появляется все больше производителей промышленной продукции, сообщил директор департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов.

Он рассказал, что участниками также становятся производители инновационных разработок, хотя в первые годы после запуска системы товары в основном сертифицировали производители продовольствия.

Одно из свидетельств вручили главе предприятия в поселке Красный Сад, которое занимается изготовлением строительных материалов. Речь идет о компании «Куб», которая занимается изготовлением фибропенобетонных блоков с облицовочным покрытием, а также несущих и межкомнатных перегородок.

Гендиректор предприятия рассказал, что они делают более популярным загородный стиль жизни. Речь идет о сочетании экологии с комфортном городской жизни.

«Фибропенобетон — это конструкционный теплоизоляционный пенобетон, армированный фиброй синтетического происхождения. Он позволяет в несколько раз уменьшить теплопотери зданий», — уточнил Блохин.

Еще одно свидетельство вручили руководству издательства детской печатной продукции ООО «ГеоДом», которое имеет 20-летнюю историю. У компании есть 700 наименований продукции, в том числе товары с дополненной реальностью и с применением искусственного интеллекта.

Фото: Правительство Ростовское области

«У нас работает кретивный цех, который выпускает уникальную продукцию для развития детей. Наши товары можно найти в крупных федеральных сетях, розничных магазинах в Ростове и на маркетплейсах», — рассказал исполнительный директор издательства Павел Полдышев.

На три года были сертифицированы игрушки, игры настольно-печатные для детей старше трех лет из бумаги и картона. Алексей Панкратов рассказал, что это подтверждает высокое качество продукции.

В данный момент участниками системы добровольной сертификации является 91 предприятие. Сейчас действуют 170 сертификатов на 3088 наименований продукции.

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