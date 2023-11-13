rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 15:56

Published 13 ноября, 15:56

Modified 13 ноября, 15:58

Updated 13 ноября, 15:58

Как отличить простуду от коронавируса

Как отличить простуду от коронавируса

13 ноября 2023, 15:56
Фото: Midjourney
Как отличить простуду от коронавируса
У коронавируса и простуды схожие симптомы, но отличия все же есть. А как их найти, в материале RostovGazeta.

Как отличить коронавирус от простуды

Основное различие между коронавирусом и гриппом или ОРВИ заключается во времени инкубационного периода, то есть в промежутке от заражения до появления первых признаков болезни. Если речь идет о респираторных вирусах и гриппе, то они проявляются уже на 1-4 сутки после заражения. Обычно у них инкубационный период составляет около 2-3 дней.

Коронавирус размножается в организме значительно дольше. Его инкубационный период может достигать даже 14 дней. Симптомы у большинства пациентов появляются уже на 5 день, но могут начаться и значительно позже.

Какие симптомы ОРВИ и коронавируса

У пациентов с коронавирусом температура тела начинается от 37,3 и выше. При гриппе же температура поднимается до 38 градусов. Она возникает внезапно, и человек не всегда может точно определить, когда началась лихорадка. А при ОРВИ повышенная температура практически не наблюдается.

В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус
Узнать подробнее

Кашель является одним из симптомов коронавирусной инфекции, и он всегда является сухим и изнурительным. Это связано с поражением дыхательных органов. Грипп также сопровождается кашлем, а ОРВИ чаще всего вызывает кашель с мокротой у больных.

Упадок сил наблюдается при всех вирусных заболеваниях. Однако, при ОРВИ слабость не всегда ощущается человеком, но у всех характерна ломота в мышцах и суставах.

Что делать при заболевании коронавирусом

Если появились признаки заболевания, то следует:

  1. Вызвать медицинского работника;
  2. Предоставить пациенту отдельную комнату в доме. Если такой возможности нет, то не стоит подходить близко к заболевшему;
  3. Необходимо ограничить контакт пациента с близкими до минимума, часто проветривать помещение и поддерживать чистоту.

Кроме того, следует часто мыть руки с мылом, а также надевать маску, чтобы себя обезопасить.

Ранее стало известно, что в аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус.

Читайте также:
В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирусМолотом по вискам: ростовчанам рассказали, как отличить гонконгский грипп от COVID-19Молодая мама из Ростова умерла от ковида во время командировки
#Общество#Коронавирус#Илья Протвинов#Простуда#Последние новости Ростова на сегодня#Температура#Расстояние#Симптомы#Слабость#Чистота#Кашель#Мыть руки#Маска
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29