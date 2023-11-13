Как отличить простуду от коронавируса

Posted 13 ноября, 15:56
Published 13 ноября, 15:56
Modified 13 ноября, 15:58
Updated 13 ноября, 15:58
Основное различие между коронавирусом и гриппом или ОРВИ заключается во времени инкубационного периода, то есть в промежутке от заражения до появления первых признаков болезни. Если речь идет о респираторных вирусах и гриппе, то они проявляются уже на 1-4 сутки после заражения. Обычно у них инкубационный период составляет около 2-3 дней.
Коронавирус размножается в организме значительно дольше. Его инкубационный период может достигать даже 14 дней. Симптомы у большинства пациентов появляются уже на 5 день, но могут начаться и значительно позже.
У пациентов с коронавирусом температура тела начинается от 37,3 и выше. При гриппе же температура поднимается до 38 градусов. Она возникает внезапно, и человек не всегда может точно определить, когда началась лихорадка. А при ОРВИ повышенная температура практически не наблюдается.
Кашель является одним из симптомов коронавирусной инфекции, и он всегда является сухим и изнурительным. Это связано с поражением дыхательных органов. Грипп также сопровождается кашлем, а ОРВИ чаще всего вызывает кашель с мокротой у больных.
Упадок сил наблюдается при всех вирусных заболеваниях. Однако, при ОРВИ слабость не всегда ощущается человеком, но у всех характерна ломота в мышцах и суставах.
Если появились признаки заболевания, то следует:
Кроме того, следует часто мыть руки с мылом, а также надевать маску, чтобы себя обезопасить.
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