Как отличить простуду от коронавируса

Основное различие между коронавирусом и гриппом или ОРВИ заключается во времени инкубационного периода, то есть в промежутке от заражения до появления первых признаков болезни. Если речь идет о респираторных вирусах и гриппе, то они проявляются уже на 1-4 сутки после заражения. Обычно у них инкубационный период составляет около 2-3 дней.



Коронавирус размножается в организме значительно дольше. Его инкубационный период может достигать даже 14 дней. Симптомы у большинства пациентов появляются уже на 5 день, но могут начаться и значительно позже.