Как укрепить иммунитет ребенка этой осенью

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как укрепить иммунитет ребенка в холодное время года.
Она отметила, что для снижения риска заболевания необходимо создавать здоровую среду, обеспечивать сбалансированное питание и соблюдать гигиену. Если кто-то из близких болеет, рекомендуется ограничить контакты с ребенком и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не заразить его.
Постоянное перенапряжение, недостаток сна и отсутствие свежего воздуха могут привести к истощению организма. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться определенного распорядка дня.
Важно, чтобы рацион ребенка включал мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Также необходимо, чтобы каждый день проводить активные прогулки на свежем воздухе, длительностью не менее получаса.
Для защиты от вирусов также можно проветривать детскую комнату, заниматься ежедневной зарядкой и привыкать организм к закаливанию утром.