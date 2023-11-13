rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Как укрепить иммунитет ребенка этой осенью

Как укрепить иммунитет ребенка этой осенью

13 ноября 2023, 10:19
Фото: Midjourney
Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала о методах укрепления иммунитета у детей: здоровая среда, сбалансированное питание, гигиена, ограничение контактов при болезни окружающих, режим дня, прогулки на свежем воздухе, проветривание комнаты, ежедневная зарядка и закаливание.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как укрепить иммунитет ребенка в холодное время года.

Она отметила, что для снижения риска заболевания необходимо создавать здоровую среду, обеспечивать сбалансированное питание и соблюдать гигиену. Если кто-то из близких болеет, рекомендуется ограничить контакты с ребенком и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не заразить его.

Постоянное перенапряжение, недостаток сна и отсутствие свежего воздуха могут привести к истощению организма. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться определенного распорядка дня.

Важно, чтобы рацион ребенка включал мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Также необходимо, чтобы каждый день проводить активные прогулки на свежем воздухе, длительностью не менее получаса.

Для защиты от вирусов также можно проветривать детскую комнату, заниматься ежедневной зарядкой и привыкать организм к закаливанию утром.

Подпишитесь
Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья
Сегодня, 10:07
«Полиция уедет и они снова начнут»: ростовчанка рассказала, как уничтожают деревья
Сегодня, 08:50
Депутат рассказала, как на улице Зеленой в Ростове незаконно спиливают ели и березы
Сегодня, 08:00
Новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:16
Стало известно, когда в Ростовской области похолодает до 4 градусов
Сегодня, 05:16
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса Каменки
Вчера, 11:34