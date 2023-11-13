Как укрепить иммунитет ребенка этой осенью

Она отметила, что для снижения риска заболевания необходимо создавать здоровую среду, обеспечивать сбалансированное питание и соблюдать гигиену. Если кто-то из близких болеет, рекомендуется ограничить контакты с ребенком и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не заразить его.