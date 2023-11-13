Кириенко: Премия «Служение» отметит лучшие практики госслужащих

Премию прокомментировала сопредседатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. По ее словам, премия позволит привлечь больше внимания муниципалитетов и показать ярких представителей муниципального сообщества. Она отметила, что примеров для подражания сегодня много. Это и те, кто стал участником СВО, и те, кто воспитывает в своих семьях по пять — десять приемных детей, и те, кто организовал работу волонтеров для помощи бойцам и их семьям.