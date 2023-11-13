Кириенко: Премия «Служение» отметит лучшие практики госслужащих

Posted 13 ноября, 14:17
Published 13 ноября, 14:17
Modified 13 ноября, 14:19
Updated 13 ноября, 14:19
Предложенная главой государства премия проводится с целью выявления муниципальных госслужащих (глав, старост, депутатов), которые внесли большой вклад в развитие вверенных им территорий и повышение качества жизни людей. Например, создали удобные каналы взаимодействия с населением, внедрили современные технологии, передают vedomosti.ru.
Премию прокомментировала сопредседатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. По ее словам, премия позволит привлечь больше внимания муниципалитетов и показать ярких представителей муниципального сообщества. Она отметила, что примеров для подражания сегодня много. Это и те, кто стал участником СВО, и те, кто воспитывает в своих семьях по пять — десять приемных детей, и те, кто организовал работу волонтеров для помощи бойцам и их семьям.
Организатором премии выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет возглавил первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко.
«Очень важно, чтобы лучшие практики, которые создаются сегодня в муниципалитетах по всей нашей стране, быстро становились достоянием всей страны, чтобы они могли максимально быстро передаваться друг другу», — рассказал о премии Сергей Кириенко.
Премия должна объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж местного самоуправления. По статистике, в этой сфере занято около 4,5 миллиона человек.