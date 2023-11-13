Компромиссное решение: власти Ростова заявили о приостановке вырубки рощи на Зеленой

Жители Ростова со вчерашнего дня защищали от вырубки рощу на улице Зеленой, недалеко от старого аэропорта. Участок ранее относился к территории городских лесов, а потом оказался в частной собственности. Владелец решил спилить уникальные деревья для дальнейшего освоения земли.