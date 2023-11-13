Компромиссное решение: власти Ростова заявили о приостановке вырубки рощи на Зеленой

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Жители Ростова со вчерашнего дня защищали от вырубки рощу на улице Зеленой, недалеко от старого аэропорта. Участок ранее относился к территории городских лесов, а потом оказался в частной собственности. Владелец решил спилить уникальные деревья для дальнейшего освоения земли.
Протест против этого ранее высказала прокуратура области. Она заявила, что участок должен вернуться к городским лесам. Постановление надзорного органа должны обсудить лишь завтра на заседании городской Думы.
Тем временем сегодня вырубка деревьев продолжилась. На место прибыли активисты, полиция, а также замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин и глава Первомайского района Сергей Ковшиков.
После долгих споров власти заявили, что достигли «договоренности» с собственником участка о приостановке уничтожения рощи. Стороны будут искать компромиссное решение по пользованию земли.
На месте до сих пор дежурит полиция, она взяла показания у ростовчан.
Несмотря на приостановку уничтожения рощи, активисты сообщали, что сегодня собственник уничтожил 70% деревьев.