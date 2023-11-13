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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

Власти Ростова заверяют, что вырубка рощи на улице Зеленой приостановлена

Компромиссное решение: власти Ростова заявили о приостановке вырубки рощи на Зеленой

13 ноября 2023, 08:45
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова заверяют, что вырубка рощи на улице Зеленой приостановлена

Власти Ростова заверяют, что остановили вырубку деревьев на Зеленой

С собственником участка на улице Зеленой достигнута договоренность о прекращении вырубки рощи, заявили в администрации Ростова.

Жители Ростова со вчерашнего дня защищали от вырубки рощу на улице Зеленой, недалеко от старого аэропорта. Участок ранее относился к территории городских лесов, а потом оказался в частной собственности. Владелец решил спилить уникальные деревья для дальнейшего освоения земли.

Протест против этого ранее высказала прокуратура области. Она заявила, что участок должен вернуться к городским лесам. Постановление надзорного органа должны обсудить лишь завтра на заседании городской Думы.

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Тем временем сегодня вырубка деревьев продолжилась. На место прибыли активисты, полиция, а также замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин и глава Первомайского района Сергей Ковшиков.

После долгих споров власти заявили, что достигли «договоренности» с собственником участка о приостановке уничтожения рощи. Стороны будут искать компромиссное решение по пользованию земли.

На месте до сих пор дежурит полиция, она взяла показания у ростовчан.

Несмотря на приостановку уничтожения рощи, активисты сообщали, что сегодня собственник уничтожил 70% деревьев.

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