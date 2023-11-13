«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Напомним, что в роще рядом со старым аэропортом начали уничтожать деревья, что возмутило местных жителей. Дело в том, что участок оказался в частной собственности, поэтому владелец приступил к работам.
Чиновники администрации заявили, что вырубка организовывалась без разрешительной документации. Однако, по информации Telegram-каналов, утром в понедельник, 13 ноября, работы продолжились.
Теперь издание написало, что активисты якобы стали выламывать забор, чтобы прекратить вырубку растений. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Расширенный материал RostovGazeta о скандале читайте по ссылке.