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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев

«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев

13 ноября 2023, 06:43
Фото: 1MI
«Ломают забор»: ростовчане перешли к активным действиям из-за вырубки деревьев

Ростовчане начали выламывать забор из-за вырубки деревьев на Зеленой в Ростове

Жители Ростова-на-Дону начали выламывать забор на улице Зеленой, где вырубают деревья, сообщает Telegram-канал издания Privet-Rostov.

Напомним, что в роще рядом со старым аэропортом начали уничтожать деревья, что возмутило местных жителей. Дело в том, что участок оказался в частной собственности, поэтому владелец приступил к работам.

Чиновники администрации заявили, что вырубка организовывалась без разрешительной документации. Однако, по информации Telegram-каналов, утром в понедельник, 13 ноября, работы продолжились.

Власти отреагировали на вырубку деревьев на улице Зеленой в Ростове
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Теперь издание написало, что активисты якобы стали выламывать забор, чтобы прекратить вырубку растений. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Частная собственность#Скандал#Аэропорт#Вырубка деревьев#Роща#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация#Telegram-канал#RostovGazeta#Активисты#Происшествия#Вырубка рощи в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону
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